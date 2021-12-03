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बल्लभगढ़। कई साल बाद बल्लभगढ़ रोडवेज बस डिपो में जीएम रोडवेज की ओर से खुला दरबार 1 दिसंबर को लगाया जाएगा। इस पहल के तहत बस डिपो में कार्यरत चालक और परिचालकों को अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे जीएम के सामने रखने का अवसर मिलेगा।खुले दरबार में कर्मचारी अपनी ड्यूटी, वेतन, कार्यस्थल पर आने वाली परेशानियों और अन्य विभागीय समस्याओं को अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। इसके साथ ही जिन कर्मचारियों के खिलाफ किसी प्रकार की विभागीय जांच लंबित है, उनकी समस्याओं को भी सुना जाएगा। ऐसी जांचों का जल्द से जल्द निवारण करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों को लंबे समय तक परेशानियों का सामना न करना पड़े।इस पहल से रोडवेज कर्मचारियों को अपनी बात सीधे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। साथ ही लंबे समय से लंबित शिकायतों और विभागीय मामलों के समाधान की उम्मीद भी जगी है।