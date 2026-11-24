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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। दिवाली के बाद जहां बादाम के दामों में गिरावट आई है, वहीं रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से लोगों की रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। पिछले एक महीने में सरसों के तेल के दाम करीब 15 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। चना और अरहर की दाल पांच रुपये प्रति किलो तक महंगी हुई है, जबकि आटे के दाम में भी तीन रुपये प्रति किलो तक बढ़ोतरी हुई है। दुकानदारों के अनुसार खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहा है।सरसों के तेल की कीमतों में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक महीने पहले 180 से 190 रुपये लीटर बिकने वाला अच्छी गुणवत्ता का तेल अब 210 रुपये लीटर से लेकर 250 तक पहुंच गया है। वहीं, 150 रुपये लीटर वाला तेल 170 रुपये और 160 रुपये लीटर वाला तेल 180 से 185 रुपये तक बिक रहा है। इससे घरों में रोजाना इस्तेमाल होने वाले तेल का खर्च बढ़ गया है।दालों के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। 90 रुपये किलो मिलने वाली चने की दाल अब 95 रुपये किलो तक पहुंच गई है। अरहर की दाल के दाम में भी पांच रुपये प्रति किलो तक बढ़ोतरी हुई है। वहीं, आटे की कीमत 37 रुपये किलो से बढ़कर 40 रुपये किलो तक पहुंच गई है। 42 रुपये वाला आटा 46 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। थोक बाजार में प्रति क्विंटल करीब 150 रुपये की बढ़ोतरी बताई जा रही है।बातचीतसरसों तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कंपनियों से नई कीमतों पर माल आ रहा है, इसलिए दुकानों पर भी पुराने दाम बनाए रखना संभव नहीं है। - सनी जुनेजा, दुकानदारदालों की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से बढ़ोतरी हुई है। चना और अरहर दाल पांच रुपये किलो तक महंगी हुई हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है।- मनीष, दुकानदारआटे की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। थोक में माल महंगा मिलने के कारण खुदरा कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। इसका असर आम परिवारों पर पड़ रहा है। - सचिन, दुकानदारदिवाली के बाद बादाम के दाम जरूर कम हुए हैं, लेकिन खांड, तेल, दाल और आटे की कीमतें बढ़ने से ग्राहकों को राहत नहीं मिल पा रही है। -प्रकाश, दुकानदार