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Faridabad News: बीके अस्पताल के शव गृह में कफन के नाम पर वसूली का आरोप

Thu, 05 Nov 2026 10:49 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 10:49 PM IST
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Allegations of extortion in the name of providing shrouds at the BK Hospital mortuary
सीएमओ ने दिए जांच के आदेश, मृतकों के परिजनों से पैसे मांगने की कई शिकायतें पहुंचीं
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। अपनों को खोने के दुख में अस्पताल पहुंचने वाले परिजनों को बीके अस्पताल के शव गृह में एक और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां शवों के लिए कफन उपलब्ध कराने के नाम पर रुपये मांगने की शिकायतें सामने आई हैं।

मोर्चरी में तैनात एक स्वास्थ्यकर्मी पर परिजनों से रुपये मांगने का आरोप लगा है। मामले में एक से अधिक शिकायतें मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जयंत आहूजा ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कंप्लेन सेल को जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही मामले की निष्पक्ष पड़ताल के लिए जांच कमेटी गठित करने को कहा गया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि मोर्चरी में शव रखने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के दौरान संबंधित कर्मचारी कफन के नाम पर परिजनों से पैसों की मांग करता है। पहले से ही अपनों को खोने के गम में डूबे परिवारों के लिए इस तरह की मांग परेशानी बढ़ाने वाली है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तक बार-बार शिकायतें पहुंची हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जयंत आहूजा ने बताया कि संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं। शिकायतों को देखते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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