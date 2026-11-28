सड़क के अंधेरे ने छीन ली परिवार की रोशनी, ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर में एफसीआई कर्मी की मौत- मच्छगर गांव के पास हुआ हादसा, कार का स्टीयरिंग ट्रैक्टर-ट्रॉली में घुसा, एयरबैग खुलने पर भी नहीं बची जान- परिजनों ने सड़क पर स्ट्रीट लाइट बंद होने और अंधेरा रहने का लगाया आरोपसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। आईएमटी-बुखारपुर रोड पर शुक्रवार शाम करीब सात बजे ट्रैक्टर-ट्रॉली और कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में गांव दयालपुर निवासी 31 वर्षीय रवि की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का स्टीयरिंग ट्रैक्टर-ट्रॉली में जा घुसा और एयरबैग भी खुल गए। इसके बावजूद रवि की जान नहीं बच सकी। कार में सवार उनके परिचित को भी चोटें आईं। रवि खेड़ीपुल स्थित भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदाम में कंप्यूटर ऑपरेटर थे और ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे। रवि के चाचा वीरेंद्र ने बताया कि वह करीब सात साल से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से एफसीआई में कार्यरत थे। शुक्रवार शाम ड्यूटी पूरी कर परिचित के साथ कार से घर जा रहे थे। मच्छगर गांव के पास बुखारपुर की ओर से आई ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी कार में टक्कर मार दी।अंधेरे ने छीन ली परिवार की रोशनी-परिजनों ने आरोप लगाया कि हादसे के समय सड़क पर अंधेरा था और स्ट्रीट लाइटें बंद थीं। उनका कहना है कि रोशनी होती तो शायद हादसा टल सकता था। रवि परिवार के सबसे बड़े बेटे थे। छह साल पहले उनकी शादी हुई थी और उनका चार साल का बेटा है। पिता खेती करते हैं, जबकि छोटा भाई निजी कंपनी में नौकरी करता है। रवि की मौत से परिवार का सहारा छिन गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।