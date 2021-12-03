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संवाद न्यूज एजेंसीबल्लभगढ़। गांव मोहना में करीब दो करोड़ पांच लाख रुपये की लागत से तैयार बस अड्डे को आखिरकार डेढ़ साल बाद हरियाणा रोडवेज ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब बल्लभगढ़ और पलवल जाने वाले यात्रियों को बस अड्डे के अंदर से ही बसें मिलेंगी। यात्रियों के लिए यहां बैठने और पीने के पानी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इस बस अड्डे से रोजाना करीब 20 बसों का संचालन होता है।मोहना गांव बल्लभगढ़ और पलवल से करीब 20 किलोमीटर दूर यमुना किनारे बसा है। यमुना पार खादर क्षेत्र के कई गांवों के ग्रामीण भी आवागमन के लिए इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। यहां से बल्लभगढ़ और पलवल के लिए सरकारी और निजी बसें चलती हैं। पहले बस अड्डा नहीं होने के कारण यात्रियों को सड़क किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता था। गर्मी, बारिश और सर्दी के मौसम में उन्हें काफी परेशानी होती थी।ग्रामीणों की इस समस्या को देखते हुए वर्ष 2017 में विधायक मूलचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने बस अड्डा बनाने की मांग रखी थी। मुख्यमंत्री ने 24 अप्रैल 2017 को बस अड्डा बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने दो करोड़ पांच लाख रुपये की लागत से बस अड्डे का निर्माण शुरू कराया। छह अप्रैल 2025 को इसका निर्माण पूरा हो गया था।निर्माण पूरा होने के बाद पीडब्ल्यूडी ने रोडवेज विभाग को कई बार पत्र लिखकर बस अड्डे का कब्जा लेने के लिए कहा लेकिन निर्माण में कुछ कमियां बताकर रोडवेज ने इसे अपने अधीन नहीं लिया था। अब विभाग ने बस अड्डे का कब्जा ले लिया है।ड्यूटी इंचार्ज जगदीश ने बताया कि मोहना बस अड्डे से बल्लभगढ़ और पलवल डिपो की सरकारी बसों के साथ निजी बसों का संचालन भी किया जा रहा है। इससे मोहना सहित जल्हाका, बागपुर खादर, सोलड़ा, भोलड़ा, नंगला, भूड़, खेड़ली, चंडीगढ़, राजूपुर, दोस्तपुर, बलई, थंथरी और कुलैना समेत आसपास के गांवों के हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी।