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अदालत से-संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। 3.68 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में आरोपी विजय कुमार शर्मा (64) को अदालत से राहत नहीं मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने उसकी नियमित और अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि, प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित आरोपी के स्वास्थ्य को देखते हुए भोंडसी जेल प्रशासन को दिल्ली स्थित एम्स में तत्काल इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। उपचार के दौरान आरोपी सख्त पुलिस हिरासत में रहेगा।ओम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि सुमित शर्मा ने वर्ष 2023 में उद्योग विहार थाना पुलिस को शिकायत दी थी। आरोप था कि इच्छापूर्ति ब्रांड से जुड़ी कंपनी के लोगों ने जुलाई 2021 से मार्च 2022 के बीच लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, मैनपावर और सामग्री आपूर्ति के साथ सुपर फ्रेंचाइजी व बिजनेस पार्टनर मॉडल के नाम पर विभिन्न कंपनियों और व्यापारियों से सेवाएं व निवेश लिया, लेकिन भुगतान नहीं किया। इस मामले में 3.68 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया बताई गई। विजय कुमार शर्मा को 28 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल भोंडसी जेल में न्यायिक हिरासत में है।कंपनी को 38 से 50 लाख रुपये तक कर्ज दिया था-आरोपी के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि उसे झूठा फंसाया गया है और वह संबंधित कंपनी में निदेशक या प्रवर्तक नहीं था। बचाव पक्ष ने दावा किया कि उसने कंपनी को 38 से 50 लाख रुपये तक कर्ज दिया था। साथ ही बताया कि आरोपी हाई-रिस्क प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित है और उसकी सर्जरी प्रस्तावित है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन को नियंत्रित कर रहा था। मामले में 57 वेंडरों से जुड़े करीब 9.64 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप भी रखे गए। अदालत ने आरोप गंभीर मानते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया। हालांकि, अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार को देखते हुए एम्स में तत्काल इलाज कराने का आदेश दिया।