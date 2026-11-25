- अदालत ने कहा, आरोपी को हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा- नंबर गेम - 12 अगस्त से जेल में बंद हैं संतोष कुमारअदालत से-फरीदाबाद। जमीन धोखाधड़ी के मामले में जांच पूरी होने और अदालत में अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुधीर जीवन की अदालत ने 58 वर्षीय आरोपी संतोष कुमार को जमानत दे दी। अदालत ने आदेश में कहा कि आरोपी 12 अगस्त 2026 से न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस मामले की जांच पूरी कर 14 अक्तूबर 2026 को अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। ऐसे में उन्हें हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता रणजीत सिंह ने आरोप लगाया था कि संतोष कुमार विवादित 1290 वर्ग गज जमीन में एक-आठवें हिस्से के मालिक नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने 21 अक्तूबर 2021 को 56.66 वर्ग गज जमीन 4.24 लाख रुपये में बेच दी। जांच में अलग-अलग लोगों को कुल 132 वर्ग गज जमीन बेचने की बात भी सामने आई। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी से धोखाधड़ी की रकम 4.24 लाख रुपये में से केवल 24 हजार रुपये बरामद हुए हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया। संवाद