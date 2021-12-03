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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। साइबर थाना पुलिस ने 23 अगस्त को एनआईटी थाना क्षेत्र में हुई ठगी के मामले की जांच के दौरान दिल्ली में कॉल सेंटर खोलकर सीमेंट बेचने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के सात आरोपियों को जेल में बंद पाया। ये आरोपी दूसरे साइबर ठगी के मामले में करीब एक महीने से दिल्ली की जेल में बंद थे।पुलिस इन्हें प्रोडक्शन वारंट पर फरीदाबाद लेकर आई और पूछताछ की है। पुलिस के अनुसार, इसी गिरोह ने पाली निवासी एक व्यक्ति को 300 कट्टे सीमेंट देने का झांसा देकर ठगी की थी। पाली निवासी व्यक्ति को 300 कट्टे सीमेंट की जरूरत थी। 23 अगस्त को उनके पड़ोसी ने गूगल पर सीमेंट विक्रेता का मोबाइल नंबर तलाशकर उन्हें दिया। व्यक्ति ने उस नंबर पर संपर्क किया तो कॉल करने वाले ने सीमेंट उपलब्ध कराने का भरोसा देकर ऑनलाइन भुगतान के लिए स्कैनर भेज दिया। पीड़ित ने अलग-अलग ट्रांजेक्शन में कुल 93 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। रकम मिलने के बाद आरोपियों ने न तो सीमेंट भेजा और न ही फोन का जवाब दिया। शिकायत पर साइबर थाना एनआईटी में प्राथमिकी दर्ज की गई।पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि सुगम कुमार, रोहन कुमार, मनीष कुमार और रितिक कुमार दिल्ली में कॉल सेंटर चलाते थे। मोनू कुमार, मिथुन कुमार और हिमांशु वहां कॉलर के रूप में काम करते थे। ये तीनों फोन पर खुद को ऑनलाइन सीमेंट विक्रेता बताते और ग्राहकों को माल भेजने का भरोसा देकर भुगतान करवाते थे। इसके बाद ठगी की रकम अलग-अलग बैंक खातों में मंगवाई जाती थी। चारों संचालक रकम आपस में बांट लेते थे और कॉलर को भी उसका हिस्सा देते थे।बिहार के रहने वाले हैं सभी आरोपीपुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मोनू कुमार निवासी शेखपुरा, सुगम कुमार निवासी नवादा, मनीष कुमार निवासी नालंदा, मिथुन कुमार निवासी शेखपुरा, रितिक कुमार निवासी नालंदा, हिमांशु निवासी शेखपुरा और रोहन कुमार निवासी नालंदा, बिहार को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी साइबर फ्रॉड के एक अन्य मामले में दिल्ली जेल में बंद थे। प्रोडक्शन वारंट पर फरीदाबाद लाकर पूछताछ करने के बाद उन्हें वापस दिल्ली जेल भेज दिया गया।