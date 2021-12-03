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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। तीन साल पुराने दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी छेदी लाल को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) लोकेश गुप्ता की अदालत ने टिप्पणी की कि करीब 15 कर्मचारियों के बीच महिला को जबरन कमरे में ले जाने की कहानी अस्वाभाविक लगती है। पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान भी नहीं मिले थे।अभियोजन पक्ष के अनुसार, 37 वर्षीय छेदी लाल फरीदाबाद के एक कबाड़ गोदाम में फोरमैन था। वहां काम करने वाली एक महिला ने 10 जनवरी 2023 को उस पर गोदाम के कमरे में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। महिला ने फोरमैन पर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। एक बार महिला के पति ने भी ठेकेदार को देखा था। अगले दिन उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। महिला ने 14 अप्रैल 2023 को महिला थाना एनआईटी में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।अदालत ने पाया कि पहली कथित घटना के तीन महीने से अधिक समय बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पति की आत्महत्या के बाद भी महिला ने दुष्कर्म की शिकायत नहीं की थी। गवाही में विरोधाभास भी सामने आए। पीड़िता ने आरोपी के फोन पर माफी मांगने की बात कही, जबकि उनके देवर ने आरोपी के घर आकर माफी मांगने की गवाही दी। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।