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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। संजय कॉलोनी में शराब बेचने को लेकर हुए विवाद की रंजिश में सात नामजद आरोपियों समेत अन्य युवकों ने एक युवक पर हथियारों से हमला कर दिया। आरोपियों ने उसके सिर पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक ने दो आरोपियों पर जेब से 4,200 रुपये निकालने का भी आरोप लगाया है। मुजेसर थाना पुलिस ने 18 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की है।पर्वतीय कॉलोनी निवासी सौरव ने पुलिस को बताया कि तीन नवंबर को उनकी नवी, चेतन और निखिल से शराब बेचने को लेकर कहासुनी हुई थी। इसी रंजिश में 12 नवंबर की रात करीब दो बजे वह दोस्त राजकिशोर के साथ संजय कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में जागरण देखने गए थे। वहां से सिगरेट पीने के लिए अनिल टेंट हाउस के पास पहुंचे तो नवी और चेतन वहां आ गए। दोनों ने उनसे झगड़ा शुरू कर दिया और कुछ देर बाद आने की बात कहकर चले गए।सौरव के अनुसार, करीब 10-15 मिनट बाद नवी, चेतन, निखिल, ईशाद, सौमिल, भुप्पी और छह-सात अन्य युवक हथियार लेकर पहुंचे। सिंह मेडिकल स्टोर के पास आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। चेतन ने उनके सिर पर हथियार से वार किया। इसके बाद सभी ने मिलकर उनके बाएं हाथ, पैर, कमर और बाजू पर चोटें मारीं। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। वह बेहोशी की हालत में मौके पर पड़े रहे। होश आने पर खुद को अस्पताल में पाया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में चार चोटें दर्ज हैं।