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Faridabad News: सोसाइटियों में दिखा आस्था और परंपरा का अनूठा संगम

Sun, 15 Nov 2026 12:07 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 12:07 AM IST
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A unique blend of faith and tradition was witnessed in the housing societies.
स्विमिंग पूल को ही अस्थायी घाट के रूप में तैयार किया गया, केले के पेड़ लगाकर की गई सजावट, महिलाओं ने विधि-विधान से किया खरना
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। छठ महापर्व को लेकर शहर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल है। शनिवार को पर्व के दूसरे दिन खरना मनाया गया। इस अवसर पर ग्रेटर फरीदाबाद की विभिन्न सोसाइटियों में आस्था और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला। खास बात यह रही कि सोसाइटियों में छठ पूजा के लिए स्विमिंग पूल को ही अस्थायी घाट के रूप में तैयार कर दिया गया।

पूल की सफाई कर उसमें साफ पानी भरा गया। इसके आसपास केले के पेड़ लगाकर सजावट की गई और महिलाओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। ग्रेटर फरीदाबाद की समर पाम, पीयूष हाइट्स और आरपीएस सवाना समेत कई सोसाइटियों में छठ पूजा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। कहीं स्विमिंग पूल को छठ घाट का रूप दिया गया तो कहीं परिसर में पहले से निर्धारित स्थान पर अस्थायी घाट तैयार किया गया। सोसाइटी के लोगों ने मिलकर सफाई, सजावट और पूजा की अन्य व्यवस्थाओं में सहयोग किया। इससे उन परिवारों को भी घर के पास ही छठ पूजा करने की सुविधा मिली, जो पहले घाटों तक जाने के लिए लंबी दूरी तय करते थे।
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खरना के अवसर पर व्रती महिलाओं ने दिनभर उपवास रखा। शाम को स्नान कर पूजा-अर्चना के बाद गुड़ की खीर, रोटी और अन्य प्रसाद तैयार किया। भगवान सूर्य और छठी मैया को भोग लगाने के बाद व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया। अब रविवार को व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी और सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करेंगी।
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छठ महापर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह

समर पाम्स सोसाइटी निवासी बबीता ने बताया कि छठ महापर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। सोसाइटी में सभी परिवार मिलकर तैयारियों में सहयोग करते हैं। खरना पर गुड़ की खीर और अन्य पारंपरिक प्रसाद बनाकर पूजा की गई। पीयूष हाइट्स सोसाइटी निवासी राजेश्वरी ने बताया कि सोसाइटी में हर साल छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जाता है। स्विमिंग पूल की सफाई कर उसे छठ घाट के रूप में तैयार किया जाता है, जिससे व्रतियों को पूजा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। वहीं, आरपीएस सवाना सोसाइटी के आरडब्ल्यूए सदस्य पंकज शर्मा ने बताया कि सोसाइटी में कई परिवार छठ पूजा करते हैं। उनकी सुविधा के लिए अलग से स्थान निर्धारित किया गया है। यहां हर साल छठ घाट तैयार कर सामूहिक रूप से पूजा की जाती है।
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