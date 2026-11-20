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- नृत्य, संगीत, नाटक, कविता पाठ और वाद-विवाद समेत कई प्रतियोगिताएं होंगीसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। फरीदाबाद-पलवल जोन का तीन दिवसीय सृजनोत्सव जोनल युवा महोत्सव शनिवार से राजकीय कन्या महाविद्यालय, नाचौली में शुरू होगा। 21 से 23 नवंबर तक चलने वाले महोत्सव में विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थी नृत्य, संगीत, नाटक, साहित्य और कला से जुड़ी प्रतियोगिताओं में प्रतिभा दिखाएंगे। तीनों दिन अलग-अलग मंचों पर प्रतियोगिताएं होंगी। शनिवार को पहले दिन मंच-1 पर समूह नृत्य, कोरियोग्राफी, शास्त्रीय और एकल नृत्य प्रतियोगिताएं होंगी। मंच-2 पर गजल, भजन, लोकगीत, शास्त्रीय गायन, वाद्य संगीत और समूह गायन होगा। मंच-3 पर संस्कृत में भाषण और श्लोक उच्चारण, जबकि मंच-4 पर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में कविता पाठ होगा। मंच-5 पर ऑन द स्पॉट पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग और कार्टूनिंग प्रतियोगिताएं होंगी।दूसरे दिन नाटक, वाद-विवाद और गायन-रविवार को हरियाणवी स्किट, एकांकी, मिमिक्री और माइम प्रतियोगिताएं होंगी। इसके अलावा ऑर्केस्ट्रा, हरियाणवी समूह गीत, पश्चिमी एकल गायन, वाद्य संगीत और समूह गायन होगा। हिंदी-अंग्रेजी में वाद-विवाद और भाषण तथा हरियाणवी-पंजाबी कविता पाठ भी आयोजित किए जाएंगे। पोस्टर मेकिंग, मेहंदी, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट और कोलाज प्रतियोगिताएं भी होंगी।तीसरे दिन क्विज और रंगोली में दिखाएंगे हुनर-सोमवार को अंतिम दिन क्विज, कव्वाली, समूह लोकनृत्य, फोटोग्राफी और रंगोली प्रतियोगिताएं होंगी। समापन पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा।