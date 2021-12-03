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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद स्थित एडोर समृद्धि सोसाइटी में ग्रीन एरिया को लेकर हुआ विवाद चर्चा में है। 26 अक्तूबर को सोसाइटी के निवासियों ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कुछ लोग सोसाइटी निवासियों की सहमति के बिना ग्रीन एरिया पर जबरन कब्जा करने और विवाद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही आगामी छठ पूजा के आयोजन में भी बाधा पहुंचाई जा रही है। इस दौरान दो महिलाओं के बीच मारपीट भी हुई थी। अब घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह मामला 25 अक्तूबर का बताया जा रहा है। जिसके बाद 26 अक्तूबर को पुलिस को शिकायत दी गई थी। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि इस पूरे विवाद को कुत्ते को खाना खिलाने से जोड़कर पेश किया जा रहा है, जबकि असल वजह ग्रीन एरिया को लेकर विवाद और उस पर कब्जे का प्रयास था। विवाद को लेकर रविवार को सोसाइटी के निवासियों की बैठक भी प्रस्तावित है। इसमें ग्रीन एरिया के इस्तेमाल, विवाद की वजह और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने को लेकर चर्चा की जाएगी।

अब इस पूरे विवाद को कुत्ते को खाना खिलाने से जोड़कर पेश किया जा रहा