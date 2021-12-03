Faridabad News: 10 करोड़ रुपये से बीके अस्पताल परिसर में बनेगा आधुनिक विश्रामगृह
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:13 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:13 AM IST
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- दूर-दराज से आने वाले मरीजों के परिजनों को मिलेगी राहत, रात में ठहरने और आराम करने की होगी व्यवस्था
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। जिले के बादशाह खान नागरिक अस्पताल (बीके) में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के परिजनों को अब रात बिताने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
अस्पताल परिसर में करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक विश्रामगृह बनाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को मुख्यालय से बजट की मंजूरी मिल गई है। अस्पताल परिसर में जिला प्रशिक्षण कार्यालय के नजदीक विश्रामगृह बनाने के लिए जगह भी तय कर ली गई है।
तीमारदारों को खुले में नहीं गुजारनी पड़ेगी रात-
विश्रामगृह में मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के ठहरने और आराम करने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। फिलहाल अस्पताल में तीमारदारों के लिए अलग से ठहरने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में रात के समय मरीजों के साथ रुकने वाले परिजनों को परिसर में इधर-उधर बैठकर या खुले स्थानों पर रात गुजारनी पड़ती है। वहीं, जांच और उपचार के लिए सुबह अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों और उनके साथ आए लोगों को कई बार शाम तक इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान आराम करने के लिए उचित जगह नहीं मिल पाती।
रोजाना 2,000 मरीज पहुंचते हैं ओपीडी में, करीब 100 भर्ती-
गौरतलब है कि बादशाह खान नागरिक अस्पताल में रोजाना करीब 2,000 मरीज ओपीडी में उपचार के लिए पहुंचते हैं। वहीं, करीब 100 मरीज अस्पताल में भर्ती रहते हैं। भर्ती मरीजों के साथ उनके परिजनों की भी अस्पताल में मौजूदगी रहती है। बैठने और आराम करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण तीमारदार परिसर में खाली जगहों पर समय बिताने को मजबूर होते हैं। विश्रामगृह बनने के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर बैठने और रात में ठहरने की सुविधा मिल सकेगी। यहां पीने के पानी और पंखे समेत जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके संचालन और देखभाल के लिए कर्मचारी भी नियुक्त किया जाएगा।
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प्रसव के बाद महिलाओं के परिजनों को भी मिलेगी सुविधा-
अस्पताल में ऑपरेशन से प्रसव होने पर महिलाओं को कम से कम तीन दिन भर्ती रखा जाता है। वहीं, नवजात शिशु गहन देखभाल इकाई में भी जच्चा-बच्चा को अस्पताल में रहना पड़ता है। ऐसे में उनके परिजनों को रात में ठहरने के लिए जगह नहीं मिलने से परेशानी होती है। विश्रामगृह बनने से ऐसे परिवारों को भी राहत मिलेगी और अस्पताल परिसर में रात बिताने के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
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वर्जन-
बीके अस्पताल परिसर में विश्रामगृह के निर्माण के लिए मुख्यालय से बजट की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इसके निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निविदा आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।- प्रकाशलाल, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, फरीदाबाद
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। जिले के बादशाह खान नागरिक अस्पताल (बीके) में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के परिजनों को अब रात बिताने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
अस्पताल परिसर में करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक विश्रामगृह बनाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को मुख्यालय से बजट की मंजूरी मिल गई है। अस्पताल परिसर में जिला प्रशिक्षण कार्यालय के नजदीक विश्रामगृह बनाने के लिए जगह भी तय कर ली गई है।
तीमारदारों को खुले में नहीं गुजारनी पड़ेगी रात-
विश्रामगृह में मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के ठहरने और आराम करने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। फिलहाल अस्पताल में तीमारदारों के लिए अलग से ठहरने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में रात के समय मरीजों के साथ रुकने वाले परिजनों को परिसर में इधर-उधर बैठकर या खुले स्थानों पर रात गुजारनी पड़ती है। वहीं, जांच और उपचार के लिए सुबह अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों और उनके साथ आए लोगों को कई बार शाम तक इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान आराम करने के लिए उचित जगह नहीं मिल पाती।
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रोजाना 2,000 मरीज पहुंचते हैं ओपीडी में, करीब 100 भर्ती-
गौरतलब है कि बादशाह खान नागरिक अस्पताल में रोजाना करीब 2,000 मरीज ओपीडी में उपचार के लिए पहुंचते हैं। वहीं, करीब 100 मरीज अस्पताल में भर्ती रहते हैं। भर्ती मरीजों के साथ उनके परिजनों की भी अस्पताल में मौजूदगी रहती है। बैठने और आराम करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण तीमारदार परिसर में खाली जगहों पर समय बिताने को मजबूर होते हैं। विश्रामगृह बनने के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर बैठने और रात में ठहरने की सुविधा मिल सकेगी। यहां पीने के पानी और पंखे समेत जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके संचालन और देखभाल के लिए कर्मचारी भी नियुक्त किया जाएगा।
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प्रसव के बाद महिलाओं के परिजनों को भी मिलेगी सुविधा-
अस्पताल में ऑपरेशन से प्रसव होने पर महिलाओं को कम से कम तीन दिन भर्ती रखा जाता है। वहीं, नवजात शिशु गहन देखभाल इकाई में भी जच्चा-बच्चा को अस्पताल में रहना पड़ता है। ऐसे में उनके परिजनों को रात में ठहरने के लिए जगह नहीं मिलने से परेशानी होती है। विश्रामगृह बनने से ऐसे परिवारों को भी राहत मिलेगी और अस्पताल परिसर में रात बिताने के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
वर्जन-
बीके अस्पताल परिसर में विश्रामगृह के निर्माण के लिए मुख्यालय से बजट की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इसके निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निविदा आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।- प्रकाशलाल, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, फरीदाबाद