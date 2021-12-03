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अमर उजाला ब्यूरो

फरीदाबाद। नगर निगम प्रशासन ने बल्लभगढ़ के वार्ड- 46 की गली नंबर आठ में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नई पाइपलाइन बिछाने की योजना बनाई है। इसके तहत गली में 100 एमएम व्यास की डीआई (डक्टाइल आयरन) पानी की पाइपलाइन सप्लाई और बिछाने का कार्य कराया जाएगा। नगर निगम ने इस कार्य के लिए दो लाख 45 हजार 197 रुपये के बजट को मंजूरी दी है। नगर निगम प्रशासन ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परियोजना के लिए माह के अंत तक पाइप लाइन बिछाने के कार्य के लिए कंपनी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद दिसंबर से पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू हो जाएगा। नगर निगम के कार्यकारी अभियंता डालचंद ने बताया कि नगर निगम की इस योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा होने के बाद वार्ड- 46 की गली नंबर आठ में पेयजल आपूर्ति से जुड़ी समस्या खत्म हो जाएगी।

नगर निगम ने 2.45 लाख रूपये बजट की दी मंजूरी, टेंडर प्रक्रिया भी शुरू