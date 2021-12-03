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Faridabad News: नशा मुक्त भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर चर्चा

Sun, 15 Nov 2026 12:17 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 12:17 AM IST
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A discussion on the role of youth in building a drug-free India
युवा संसद में दिखाई प्रतिभा, पूजा ने पहला, योग्यता ने दूसरा और दिव्या ने तीसरा स्थान हासिल किया
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अमर उजाला ब्यूरो

बल्लभगढ़। नशे की बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाने और युवाओं को सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को अग्रवाल कॉलेज में जिला स्तरीय ‘विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद 2027’ के तहत युवा संसद का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने नशा मुक्त भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर अपने विचार रखे। प्रतिभागियों ने तर्कों और प्रभावशाली प्रस्तुतियों के माध्यम से बताया कि विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए युवाओं का नशे से दूर रहना और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी जरूरी है।
माय भारत, फरीदाबाद और केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम का मुख्य विषय ‘विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा’ रहा। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन के साथ हुई। इसके बाद आयोजित युवा संसद में विद्यार्थियों को विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर विचार रखने और अपनी नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिला।
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प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल ने प्रतिभागियों का मूल्यांकन उनकी प्रस्तुति, आत्मविश्वास, संवाद कौशल, विचारों की स्पष्टता और विषय की समझ के आधार पर किया। प्रतियोगिता में पूजा ने प्रथम, योग्यता ने द्वितीय और दिव्या ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को प्रमाणपत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
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इस अवसर पर अग्रवाल कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. सीएस वशिष्ठ मुख्य अतिथि रहे। माय भारत की जिला युवा अधिकारी डॉ. प्रियंका दलाल और नोडल अधिकारी डॉ. प्रियंका सहरावत ने आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

निर्णायक मंडल में जेसी बोस विश्वविद्यालय के डीन छात्र कल्याण प्रो. प्रदीप धीमरी, डॉ. गीता गुप्ता, डॉ. प्रतिभा चौहान, डॉ. नकुल शामिल रहे। कार्यक्रम का समन्वयन एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. दीपमाला धनखड़ और डॉ. पूनम शर्मा ने किया। जबकि मंच संचालन डॉ. मधु सिंगला ने किया।
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