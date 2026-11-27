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डिजिटल साक्ष्य जुटाने के तरीके सिखाएसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। रेलवे स्टेशनों, प्लेटफार्मों और ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल और लैपटॉप चोरी होने की घटनाओं के साथ साइबर ठगी के मामले भी पुलिस के लिए चुनौती बन रहे हैं। चोरी किए गए मोबाइल और डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल कई बार साइबर अपराधों में किया जाता है। वहीं, अपराधी पासवर्ड हैक कर लोगों के खातों और डिजिटल जानकारियों तक पहुंच बनाकर धोखाधड़ी करते हैं। ऐसे अपराधों की जांच को प्रभावी बनाने के लिए शुक्रवार को पुलिस लाइन फरीदाबाद के कांफ्रेंस हॉल में जीआरपी के अधिकारियों और कर्मचारियों को साइबर अपराध अनुसंधान की ट्रेनिंग दी गई।पुलिस अधीक्षक रेलवेज हरियाणा, अंबाला प्रबिना पी. आईपीएस के निर्देश पर आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण में 35 पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए प्रशिक्षक सरस मिश्रा ने साइबर अपराधों की जांच से जुड़ी तकनीकी और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी। पुलिसकर्मियों को डिजिटल साक्ष्य जुटाने, मोबाइल और अन्य उपकरणों से संबंधित जानकारियों के आधार पर अपराधियों की पहचान करने और नियमानुसार कार्रवाई करने के तरीके समझाए गए। प्रशिक्षण में डीएसपी राजेश चेची, जीआरपी फरीदाबाद और बहादुरगढ़ के थाना प्रबंधकों सहित 35 पुलिसकर्मी शामिल हुए। फरीदाबाद जीआरपी डिवीजन के सात थानों फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत और करनाल के अलावा लोहारू, समालखा, नारनौल और झज्जर सहित 12 चौकियों से भी पुलिसकर्मियों ने भाग लिया।डीएसपी राजेश चेची ने बताया कि रेलवे स्टेशनों, प्लेटफार्मों और ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल और लैपटॉप चोरी होने की घटनाएं सामने आती हैं। कई बार चोरी किए गए उपकरणों और उनमें मौजूद जानकारियों का इस्तेमाल साइबर अपराध में किया जाता है। अपराधी पासवर्ड हैक करके भी लोगों के साथ साइबर धोखाधड़ी करते हैं। ऐसे मामलों में तकनीकी साक्ष्य जुटाना और अपराधियों तक पहुंचना जरूरी है। प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को जांच के आधुनिक तरीकों से अवगत कराना है, ताकि यात्रियों और आम लोगों के साथ होने वाली साइबर ठगी के मामलों में प्रभावी कार्रवाई की जा सके।