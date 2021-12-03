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संवाद न्यूज एजेंसीछांयसा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनआईए) को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य इन दिनों तेजी से चल रहा है। वर्ष 2027 की शुरुआत तक इसे पूरा करने के लक्ष्य के साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से यहां लगातार काम करवाया जा रहा है। मोहना से नरहावली गांव तक मिट्टी पर बनने वाले हिस्से का करीब 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस हिस्से पर सड़क निर्माण के साथ साइन बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। वहीं, सड़क किनारे लाइटें लगाने का काम भी पूरा कर लिया गया है।करीब 4,600 करोड़ रुपये की लागत से एनएचएआई की ओर से 32 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जा रहा है। इसका 23 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा और नौ किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है। नरहावली से बल्लभगढ़ की ओर एक्सप्रेसवे का हिस्सा पिलर पर बनाया जा रहा है।निर्माण कार्य में जुटे एक कर्मचारी ने बताया कि मोहना से करीब तीन किलोमीटर दूर नरहावली गांव तक का हिस्सा लगभग पूरी तरह तैयार है। अहमदपुर के पास थोड़े हिस्से में सड़क डालने का काम बाकी है। एनएचएआई के परियोजना निदेशक धीरज सिंह ने बताया कि एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। उम्मीद है कि अगले वर्ष तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।