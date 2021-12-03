Faridabad News: 700 परिवारों को दो साल से सरकारी जलापूर्ति का इंतजार
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:27 AM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:27 AM IST
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ओमेक्स स्पा विलेज और न्यू हाइट्स सोसाइटी में दो साल पहले बिछाई गई थी पाइपलाइन
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। विकास के दावों के बीच ग्रेटर फरीदाबाद में पेयजल व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई है। सेक्टर-78 स्थित ओमेक्स स्पा विलेज और न्यू हाइट्स सोसाइटी के करीब 700 परिवार दो साल से सरकारी जलापूर्ति का इंतजार कर रहे हैं। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) की ओर से दो साल पहले पानी की पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन आज तक इससे सप्लाई शुरू नहीं हो सकी। ऐसे में दोनों सोसाइटी के निवासी बोरवेल के पानी पर निर्भर हैं।
निवासियों के अनुसार, बोरवेल के पानी का टीडीएस 1200 तक पहुंच रहा है। पानी की गुणवत्ता खराब होने से त्वचा संबंधी समस्याएं, बाल झड़ने और घरेलू उपकरणों के जल्दी खराब होने की शिकायतें बढ़ रही हैं। पानी इस्तेमाल करने से पहले प्यूरीफायर से साफ करना पड़ता है, जिससे परिवारों पर अतिरिक्त खर्च का बोझ पड़ रहा है। निवासियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में कुछ टैंकर संचालक कथित तौर पर सीवर का पानी अवैध तरीके से खपा रहे हैं, जिससे भूजल दूषित होने का खतरा बढ़ रहा है। एफएमडीए के कार्यकारी अभियंता अंकित भारद्वाज ने बताया कि पेयजल लाइन पर काम चल रहा है। जल्द ही काम पूरा कर लिया जाएगा। लोगों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। विकास के दावों के बीच ग्रेटर फरीदाबाद में पेयजल व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई है। सेक्टर-78 स्थित ओमेक्स स्पा विलेज और न्यू हाइट्स सोसाइटी के करीब 700 परिवार दो साल से सरकारी जलापूर्ति का इंतजार कर रहे हैं। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) की ओर से दो साल पहले पानी की पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन आज तक इससे सप्लाई शुरू नहीं हो सकी। ऐसे में दोनों सोसाइटी के निवासी बोरवेल के पानी पर निर्भर हैं।
निवासियों के अनुसार, बोरवेल के पानी का टीडीएस 1200 तक पहुंच रहा है। पानी की गुणवत्ता खराब होने से त्वचा संबंधी समस्याएं, बाल झड़ने और घरेलू उपकरणों के जल्दी खराब होने की शिकायतें बढ़ रही हैं। पानी इस्तेमाल करने से पहले प्यूरीफायर से साफ करना पड़ता है, जिससे परिवारों पर अतिरिक्त खर्च का बोझ पड़ रहा है। निवासियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में कुछ टैंकर संचालक कथित तौर पर सीवर का पानी अवैध तरीके से खपा रहे हैं, जिससे भूजल दूषित होने का खतरा बढ़ रहा है। एफएमडीए के कार्यकारी अभियंता अंकित भारद्वाज ने बताया कि पेयजल लाइन पर काम चल रहा है। जल्द ही काम पूरा कर लिया जाएगा। लोगों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
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