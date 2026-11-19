फरीदाबाद। शहर में निजी वाहनों पर लाल-नीली बत्ती लगाकर चलने का शौक खत्म नहीं हो रहा है। खुद को खास दिखाने के लिए कुछ चालक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने जनवरी से अगस्त 2026 तक ऐसे 396 वाहनों के चालान किए हैं। नियमों के अनुसार, लाल-नीली बत्ती का इस्तेमाल केवल निर्धारित श्रेणी के अधिकृत वाहन ही कर सकते हैं। निजी वाहन चालकों को इसकी अनुमति नहीं है। इसके बावजूद कुछ लोग प्रतिबंध की अनदेखी कर बत्ती लगाकर सड़कों पर निकल रहे हैं। इससे अन्य वाहन चालकों में भ्रम की स्थिति बन सकती है।ट्रैफिक थाना प्रभारी अनोज कुमार ने बताया कि अनधिकृत बत्ती लगाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। नियमित जांच के माध्यम से ऐसे मामलों पर अंकुश लगाया जाएगा। संवाद