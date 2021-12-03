Faridabad News: अलीपुर शिकारगाह के जंगल में 2400 पेड़ों की हुई अवैध कटाई
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:11 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:11 AM IST
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वन क्षेत्र में कटे हुए पेड़ों की गिनती और मार्किंग का काम चौथे दिन पूरा कर लिया गया
वन क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी चार अधिकारियों पर थी
राहुल राज
फरीदाबाद। अलीपुर शिकारगाह स्थित आरक्षित वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। वन क्षेत्र में कटे हुए पेड़ों की गिनती और मार्किंग का काम शुक्रवार को चौथे दिन पूरा कर लिया गया। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक गिनती में करीब 2400 पेड़ कटे हुए मिले हैं।
शुक्रवार को भी तीन जिलों से आई 12 सदस्यों की टीम ने वन क्षेत्र में गिनती और मार्किंग का काम जारी रखा। टीम ने दोपहर तक कटे हुए पेड़ों की गिनती पूरी कर ली। प्रारंभिक जांच में करीब 2400 पेड़ों की अवैध रूप से कटाई होने की बात सामने आई है। अब इस आंकड़े का दोबारा मिलान करने के लिए क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जा सकता है। इसके लिए एक अन्य टीम के भी वन क्षेत्र में पहुंचने की उम्मीद है। जांच के दौरान यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा कि राजस्व को कितना नुकसान हुआ है। अलीपुर शिकारगाह के आरक्षित वन क्षेत्र की देखरेख की जिम्मेदारी वन रक्षक, वन दरोगा, उप वन क्षेत्र अधिकारी और जिला वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों की थी। इनका काम वन क्षेत्र को अतिक्रमण और अवैध कटाई से सुरक्षित रखना है, लेकिन प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में विभाग के ही अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका सामने आई है।
प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, तत्कालीन जिला वन संरक्षक झलकर उयके पर ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर आरक्षित वन क्षेत्र में बड़े पेड़ों की अवैध कटाई कराने के आरोप हैं। वहीं, फरीदाबाद रेंज के प्रभारी रहे अफजल खान पर भी जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी के बावजूद ठेकेदारों से मिलीभगत का आरोप है। इसके अलावा फॉरेस्टर अंकित कुमार की अवैध कटाई में संलिप्तता सामने आई है। विभागीय रिपोर्ट में संदीप कुमार की भूमिका भी बड़े पेड़ों की कटाई और लकड़ी हटाने में बताई गई है।
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स्थानीय अधिकारियों को जांच से रखा गया दूर
जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए फरीदाबाद वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को गिनती, मार्किंग और जांच की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। विभागीय स्तर पर यह निर्णय इसलिए लिया गया है, ताकि मामले की जांच किसी भी तरह प्रभावित न हो और कटे हुए पेड़ों का सही आंकड़ा सामने आ सके। गिनती और मार्किंग के लिए गुरुग्राम, नूंह और पलवल जिले की टीमें लगाई गई थीं।
जितेंद्र अहलावत ने पदभार ग्रहण किया
फरीदाबाद के नवनियुक्त उपवन संरक्षक जितेंद्र अहलावत ने शुक्रवार को अपना पदभार संभाल लिया। अलीपुर शिकारगाह के आरक्षित वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले के बीच अब उनके सामने वन क्षेत्र की सुरक्षा और मामले में आगे की कार्रवाई की जिम्मेदारी होगी। वहीं, नवनियुक्त मुख्य वन संरक्षक शिवा कुमार ने अभी तक अपना पदभार ग्रहण नहीं किया है।
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वन क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी चार अधिकारियों पर थी
राहुल राज
फरीदाबाद। अलीपुर शिकारगाह स्थित आरक्षित वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। वन क्षेत्र में कटे हुए पेड़ों की गिनती और मार्किंग का काम शुक्रवार को चौथे दिन पूरा कर लिया गया। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक गिनती में करीब 2400 पेड़ कटे हुए मिले हैं।
शुक्रवार को भी तीन जिलों से आई 12 सदस्यों की टीम ने वन क्षेत्र में गिनती और मार्किंग का काम जारी रखा। टीम ने दोपहर तक कटे हुए पेड़ों की गिनती पूरी कर ली। प्रारंभिक जांच में करीब 2400 पेड़ों की अवैध रूप से कटाई होने की बात सामने आई है। अब इस आंकड़े का दोबारा मिलान करने के लिए क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जा सकता है। इसके लिए एक अन्य टीम के भी वन क्षेत्र में पहुंचने की उम्मीद है। जांच के दौरान यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा कि राजस्व को कितना नुकसान हुआ है। अलीपुर शिकारगाह के आरक्षित वन क्षेत्र की देखरेख की जिम्मेदारी वन रक्षक, वन दरोगा, उप वन क्षेत्र अधिकारी और जिला वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों की थी। इनका काम वन क्षेत्र को अतिक्रमण और अवैध कटाई से सुरक्षित रखना है, लेकिन प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में विभाग के ही अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका सामने आई है।
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प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, तत्कालीन जिला वन संरक्षक झलकर उयके पर ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर आरक्षित वन क्षेत्र में बड़े पेड़ों की अवैध कटाई कराने के आरोप हैं। वहीं, फरीदाबाद रेंज के प्रभारी रहे अफजल खान पर भी जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी के बावजूद ठेकेदारों से मिलीभगत का आरोप है। इसके अलावा फॉरेस्टर अंकित कुमार की अवैध कटाई में संलिप्तता सामने आई है। विभागीय रिपोर्ट में संदीप कुमार की भूमिका भी बड़े पेड़ों की कटाई और लकड़ी हटाने में बताई गई है।
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स्थानीय अधिकारियों को जांच से रखा गया दूर
जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए फरीदाबाद वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को गिनती, मार्किंग और जांच की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। विभागीय स्तर पर यह निर्णय इसलिए लिया गया है, ताकि मामले की जांच किसी भी तरह प्रभावित न हो और कटे हुए पेड़ों का सही आंकड़ा सामने आ सके। गिनती और मार्किंग के लिए गुरुग्राम, नूंह और पलवल जिले की टीमें लगाई गई थीं।
जितेंद्र अहलावत ने पदभार ग्रहण किया
फरीदाबाद के नवनियुक्त उपवन संरक्षक जितेंद्र अहलावत ने शुक्रवार को अपना पदभार संभाल लिया। अलीपुर शिकारगाह के आरक्षित वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले के बीच अब उनके सामने वन क्षेत्र की सुरक्षा और मामले में आगे की कार्रवाई की जिम्मेदारी होगी। वहीं, नवनियुक्त मुख्य वन संरक्षक शिवा कुमार ने अभी तक अपना पदभार ग्रहण नहीं किया है।