विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शहर में दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। इन घटनाओं में एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। पुलिस ने अज्ञात चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।पहला हादसा 18 नवंबर को सूरजकुंड-बड़खल रोड पर सीबीडी मॉल के सामने हुआ। अज्ञात वाहन ने केशवर कुमार शर्मा और उनके चचेरे भाई राजा कुमार शर्मा की बुलेट को पीछे से टक्कर मारी। उपचार के दौरान केशवर की मौत हो गई, जबकि राजा बेहोशी की हालत में हैं। केशवर के भाई हिमांशु शर्मा की शिकायत पर सूरजकुंड थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दूसरा हादसा 19 और 20 नवंबर की रात करीब दो बजे बाईपास रोड पर सेक्टर-18 की झुग्गियों के पास हुआ। मोतिहारी निवासी कमलेश राय (38) अपनी स्कूटी से घर लौट रहे थे, तभी एक सफेद किआ सेल्टोस ने उन्हें टक्कर मार दी। कमलेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ओल्ड फरीदाबाद थाना पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।पुलिस जांच जारीपुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि दोनों मामलों में 20 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई है। कमलेश मॉडर्न डीपीएस स्कूल में बस कंडक्टर थे और पार्ट टाइम पैकिंग का काम करते थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के एयरबैग खुल गए और आगे का शीशा टूट गया। पुलिस अज्ञात चालकों की तलाश कर रही है।