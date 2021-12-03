संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। औद्योगिक नगरी में धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक एकजुटता की अनूठी तस्वीर देखने को मिलेगी। दीपावली एन्क्लेव के निकट रविवार को आयोजित होने वाले सवा करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन में करीब 15 हजार महिलाएं नहाकर अपने हाथों से शिवलिंग तैयार करेंगी। इसके लिए आयोजन समिति की ओर से श्रद्धालुओं के घरों तक कई दिनों से विशेष मिट्टी पहुंचाई जा रही है।पूजा के लिए विशेष सामग्री बिहार से मंगवाई गई है। महिलाएं घरों में ही मिट्टी से शिवलिंग बनाकर सामूहिक पूजन के लिए निर्धारित स्थल पर लेकर पहुंचेंगी। आयोजन में पूर्वांचल और मिथिलांचल के परिवारों की बड़ी भागीदारी रहेगी। इस धार्मिक अनुष्ठान की खास बात यह है कि इसमें श्रद्धालु केवल पूजा में शामिल होने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भगवान शिव के पार्थिव स्वरूप के निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। बाबा मिथिलेश्वर नाथ पूजा समिति की ओर से इसकी तैयारियां की गई है। समिति का उद्देश्य एनसीआर में रहने वाले पूर्वांचल और मिथिलांचल के लोगों को एक मंच पर लाकर धार्मिक परंपराओं से जोड़ना है। समिति के प्रधान कंचन कुमार मिश्रा ने बताया कि देश में इस तरह का यह दसवां आयोजन है।