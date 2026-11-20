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फरीदाबाद। पुलिस की पाठशाला के तहत 20 नवंबर को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दौलताबाद में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामुदायिक पुलिसिंग सेल और महिला थाना सेक्टर-16 की टीम ने करीब 1000 विद्यार्थियों व स्कूल स्टाफ को नशे के दुष्प्रभाव, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा की जानकारी दी। छात्राओं को डायल-112 और दुर्गा शक्ति ऐप के बारे में बताया गया। महिला कांस्टेबल पिंकी और हर्ष ने आत्मरक्षा के तरीके समझाए। विद्यार्थियों को अनजान लिंक से बचने, ओटीपी साझा नहीं करने और सड़क पर खतरनाक स्टंट नहीं करने की सलाह दी गई। संवाद