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शहर थाना क्षेत्र के पैठ मोहल्ले में पटाखे चलाने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट और जान से मारने की धमकियों तक पहुंच गया। आरोप है कि एक पड़ोसी अपने बेटों, पत्नी और अन्य लोगों के साथ मिलकर एक परिवार के घर में घुस गया और सदस्यों के साथ मारपीट व महिलाओं से अभद्रता की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर छह नामजद आरोपियों समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।शहर थाना प्रभारी प्रवीन कुमार के अनुसार, पुलिस को दी शिकायत में मोहित सैनी ने बताया कि दस नवंबर की रात करीब दस बजे परिवार गोवर्धन पूजा पर पटाखे चलाने के बाद घर में बैठा था। इसी दौरान पड़ोसी कुमरपाल ने पटाखों के अवशेष देखकर आपत्तिजनक टिप्पणी की और गाली-गलौच शुरू कर दी। बाद में वह अपने बेटों लोकेश, नितिन, आशू, पत्नी मीना और पड़ोसी रोहित समेत अन्य लोगों के साथ घर में घुस आया। आरोपियों ने परिवार के सदस्यों से मारपीट की। बीच-बचाव करने वाले पड़ोसी देवेंद्र उर्फ देबू के घर पर भी हमला किया।पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद