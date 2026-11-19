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नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में खरीदारी के साथ लोग देशभर के अलग-अलग राज्यों के पकवानों का स्वाद भी ले रहे हैं। भारत मंडपम में लगे मेले में कहीं मुंबई का वड़ा पाव लोगों को पसंद आ रहा है तो कहीं पंजाब के छोले-भटूरे की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही है। यहां एक ही जगह पर देश के अलग-अलग हिस्सों के मशहूर पकवानों का स्वाद चखने का मौका मिल रहा है। मेले में खाने-पीने के शौकीनों की भीड़ सबसे ज्यादा नजर आ रही है। दिल्ली के चटपटे चाट-पकौड़े और उत्तर प्रदेश की मशहूर चाट का स्वाद लेने के लिए लोग रुक रहे हैं। वहीं, राजस्थान का दाल-बाटी चूरमा और गुजरात का ढोकला भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बिहार का लिट्टी-चोखा भी खाने के शौकीनों को अपनी ओर खींच रहा है।