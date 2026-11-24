विज्ञापन

नई दिल्ली। दिल्ली पंचायत संघ ने शिक्षा विभाग से आगामी सत्र की दाखिला नीति में बदलाव कर स्कूलों के एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों का शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने की मांग की है। संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि प्रदूषण और ट्रैफिक जाम के बावजूद हजारों बच्चों को दूर के स्कूलों में जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। उन्होंने सरकारी व निजी स्कूलों में स्थानीय और गांव की जमीन पर बने स्कूलों में ग्रामीण बच्चों को ईडब्ल्यूएस व सामान्य वर्ग में प्राथमिकता देने की मांग की। ब्यूरो