अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। एमसीडी के सभी 250 वार्डों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुधारने के लिए प्रत्येक पार्षद को 50-50 स्ट्रीट लाइट और 10-10 बिजली के खंभे दिए जाएंगे। सदन की बैठक में वरिष्ठ निगम पार्षद एवं नियुक्ति, पदोन्नति एवं अनुशासन समिति के अध्यक्ष मुकेश गोयल की मांग पर महापौर प्रवेश वाही ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी पार्षदों को स्ट्रीट लाइट और बिजली के खंभे उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे वार्डों में रात के समय रोशनी की व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।मुकेश गोयल ने कहा कि निगम के विभिन्न वार्डों में रात के समय रोशनी की स्थिति ठीक नहीं है। कई इलाकों में पर्याप्त स्ट्रीट लाइट और बिजली के खंभे नहीं होने से लोगों को परेशानी होती है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक पार्षद को कम से कम 50 स्ट्रीट लाइट और 10 बिजली के खंभे दिए जाने चाहिए। इस पर महापौर ने जल्द व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। मुकेश गोयल ने गरीब महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का मुद्दा उठाते हुए प्रत्येक पार्षद को 10-10 सिलाई मशीनें उपलब्ध कराने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से गरीबों को रोजगार में मदद देने के लिए निगम की ओर से कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। सिलाई मशीनें मिलने से जरूरतमंद महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल सकेंगे।