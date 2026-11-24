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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली में पुराने पानी के बिलों का भुगतान करने के लिए घरेलू उपभोक्ता कारोबारियों से आगे हैं। दिल्ली जल बोर्ड की लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) माफी योजना के आंकड़े बताते हैं कि अब तक 41 फीसदी घरेलू उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाकर अपने पुराने बिलों का निपटारा कराया है। वहीं, व्यावसायिक श्रेणी में केवल 26 फीसदी उपभोक्ता ही आगे आए हैं। इससे साफ है कि बकाया बिलों पर सरचार्ज माफी का लाभ लेने में घरेलू उपभोक्ताओं की भागीदारी कारोबारियों के मुकाबले ज्यादा है।दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार, योजना के तहत अब तक 5.66 लाख से अधिक घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं ने पुराने बिलों का निपटारा कराया है। इन्हें कुल 3,618.73 करोड़ रुपये के सरचार्ज की छूट दी गई है। इसके बदले जल बोर्ड को बकाया बिलों के मूलधन के रूप में 1,076.15 करोड़ रुपये मिले हैं।जल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार योजना का लाभ लेने वालों में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक है। कुल 13.39 लाख पात्र घरेलू उपभोक्ताओं में से 5.48 लाख ने योजना का लाभ उठाया है। इस तरह करीब 41 फीसदी घरेलू उपभोक्ता अपने पुराने बिलों का निपटारा करा चुके हैं। इनसे जल बोर्ड को 854.54 करोड़ रुपये मूलधन मिला है, जबकि 1,886.89 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है।इसके मुकाबले व्यावसायिक श्रेणी में योजना के प्रति कम उत्साह देखने को मिला है। कुल 70,312 पात्र व्यावसायिक उपभोक्ताओं में से केवल 18,275 ने ही इसका लाभ उठाया है। यह करीब 26 फीसदी है। इस श्रेणी से जल बोर्ड को 221.61 करोड़ रुपये मूलधन के रूप में मिले हैं, जबकि 1,731.84 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है।ई-केवाईसी से जोड़ने की कोशिशयोजना का लाभ अभी भी बड़ी संख्या में पात्र उपभोक्ताओं ने नहीं लिया है। ऐसे उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए जल बोर्ड ई-केवाईसी अभियान चला रहा है। पात्र उपभोक्ताओं की पहचान कर उन्हें योजना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना से पुराने बिल चुकाने का आसान अवसर और बकाया मूलधन की वसूली करना भी है। मूलधन की वसूली से जलापूर्ति, सीवर नेटवर्क और अन्य जनसुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।प्रवेश साहिब सिंह, जल मंत्री एवं दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष