गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिबपुरा में हुई बेअदबी की घटना को लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सख्त रुख अपनाया है। कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका और महासचिव सरदार जगदीप सिंह काहलों ने उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू से आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस को आवश्यक निर्देश देने की अपील की है। उन्होंने घटना को छिपाने का प्रयास करने वाले गुरुद्वारा प्रबंधकों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है।दोनों नेताओं ने कहा कि बेअदबी का मामला बेहद संवेदनशील है और इससे देश-विदेश में रहने वाले सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल स्वयं सिख समुदाय से हैं और इस घटना की गंभीरता को समझ सकते हैं। पुलिस को आरोपी के खिलाफ कानून के तहत सख्त धाराओं में मामला दर्ज करना चाहिए, ताकि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का बहाना बनाकर कानूनी कार्रवाई से बच नहीं सके। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं चुनाव के आसपास सामने आने लगती हैं। इस समय पंजाब विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं। उन्होंने 2015 में पंजाब में हुई बेअदबी की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय प्रभावी कार्रवाई नहीं होने की धारणा के कारण कुछ लोग ऐसी घटनाओं को लेकर गलतफहमी पाल सकते हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली में इस मामले की पैरवी पूरी जिम्मेदारी से की जाएगी और आरोपी को सजा दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास होगा। दोनों नेताओं ने घटना को छिपाने का प्रयास करने वाले प्रबंधकों की भूमिका की भी जांच और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की।