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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। राजधानी में होने वाले पहले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सभ्यतागत संवाद मंच के चलते दिल्ली चिड़ियाघर दो दिन पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान 21 और 22 नवंबर को आम लोगों के लिए बंद रखा जाएगा। ऐसे में इन दोनों दिनों में पर्यटक चिड़ियाघर घूमने नहीं जा सकेंगे।पहला एससीओ सभ्यतागत संवाद मंच पुराना किला में आयोजित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर चिड़ियाघर को अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला लिया गया है।हालांकि, चिड़ियाघर बंद रहने के दौरान वहां मौजूद वन्यजीवों की देखभाल नियमित रूप से जारी रहेगी। जानवरों को भोजन देने, उनकी चिकित्सा, स्वास्थ्य जांच और अन्य जरूरी गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चिड़ियाघर के दैनिक प्रबंधन से जुड़े सभी काम सामान्य रूप से किए जाएंगे।दो दिन की बंदी के बाद 23 नवंबर से चिड़ियाघर में पर्यटकों की आवाजाही फिर शुरू होने की उम्मीद है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे चिड़ियाघर आने से पहले निर्धारित बंदी को ध्यान में रखकर अपनी योजना बनाएं, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो।