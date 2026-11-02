Delhi NCR News: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने त्योहारी सीजन के लिए विशेष व्यवस्था और सख्त प्रवर्तन के इंतजाम किए
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 06:34 PM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 06:34 PM IST
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दिल्ली के प्रमुख बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था संभालेंगे अतिरिक्त पुलिसकर्मी और होमगार्ड
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सेंट्रल रेंज ने त्योहारी सीजन के दौरान वाहनों की आवाजाही और लोगों की भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रमुख बाजारों, मुख्य सड़कों और ट्रांसपोर्ट हब पर ट्रैफिक नियंत्रण और प्रवर्तन के विशेष इंतजाम किए हैं। इसका उद्देश्य यातायात को सुचारु बनाए रखने के साथ-साथ पैदल यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना और उन्हें कम से कम असुविधा होने देना है। सेंट्रल रेंज के पुलिस उपायुक्त के. रमेश ने बताया कि सदर बाजार, करोल बाग और चांदनी चौक जैसे प्रमुख बाजारों के साथ-साथ आईएसबीटी कश्मीरी गेट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसे ट्रांसपोर्ट हब पर विशेष ट्रैफिक व्यवस्था की गई है। पीक आवर्स के दौरान यातायात को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिसकर्मियों की एक अतिरिक्त कंपनी और करीब 100 दिल्ली होमगार्ड के जवानों को प्रतिदिन तैनात किया जा रहा है। इनमें हनुमान सेतु अंडरपास, छट्टा रेल जंक्शन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड, नेताजी सुभाष मार्ग, पुल डफरिन, पुल मिठाई, सदर थाना रोड, भवभूति मार्ग, डीबीजी रोड, रानी झांसी रोड, नई रोहतक रोड, मोरी गेट और बुराड़ी जैसे स्थान शामिल हैं।
नो-एंट्री नियमों के लिए विशेष पिकेट : नो-एंट्री के दौरान भारी और व्यावसायिक वाहनों की अनधिकृत आवाजाही रोकने के लिए राजघाट, आईपी फ्लाईओवर, युधिष्ठिर सेतु, शांति वन चौक, बुराड़ी फ्लाईओवर, पिंजरा टी-पॉइंट, इंद्रलोक और चांदनी राम अखाड़ा सहित प्रमुख स्थानों पर 12 विशेष ट्रैफिक पिकेट बनाए गए हैं। नो-एंट्री नियमों का उल्लंघन करने पर 433 चालान काटे गए हैं। दिल्ली में पंजीकृत 10 वाहनों के परमिट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जबकि अन्य राज्यों में पंजीकृत 66 वाहनों के परमिट रद्द करने की सिफारिश संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को भेजी गई है।
अतिक्रमण हटाने के लिए सघन अभियान : प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसके तहत सदर बाजार, करोल बाग बाजार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, भवभूति मार्ग, बुलेवार्ड रोड, लोथियन रोड, एच.सी. सेन मार्ग और एस.पी. मुखर्जी मार्ग सहित अन्य स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है।
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ट्रैफिक पुलिस की अपील : दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बाजार संघों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और आम जनता से यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। दुकानदारों से सड़कों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है। वहीं, वाहन चालकों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े करने, नो-एंट्री प्रतिबंधों का पालन करने और यातायात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सेंट्रल रेंज ने त्योहारी सीजन के दौरान वाहनों की आवाजाही और लोगों की भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रमुख बाजारों, मुख्य सड़कों और ट्रांसपोर्ट हब पर ट्रैफिक नियंत्रण और प्रवर्तन के विशेष इंतजाम किए हैं। इसका उद्देश्य यातायात को सुचारु बनाए रखने के साथ-साथ पैदल यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना और उन्हें कम से कम असुविधा होने देना है। सेंट्रल रेंज के पुलिस उपायुक्त के. रमेश ने बताया कि सदर बाजार, करोल बाग और चांदनी चौक जैसे प्रमुख बाजारों के साथ-साथ आईएसबीटी कश्मीरी गेट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसे ट्रांसपोर्ट हब पर विशेष ट्रैफिक व्यवस्था की गई है। पीक आवर्स के दौरान यातायात को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिसकर्मियों की एक अतिरिक्त कंपनी और करीब 100 दिल्ली होमगार्ड के जवानों को प्रतिदिन तैनात किया जा रहा है। इनमें हनुमान सेतु अंडरपास, छट्टा रेल जंक्शन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड, नेताजी सुभाष मार्ग, पुल डफरिन, पुल मिठाई, सदर थाना रोड, भवभूति मार्ग, डीबीजी रोड, रानी झांसी रोड, नई रोहतक रोड, मोरी गेट और बुराड़ी जैसे स्थान शामिल हैं।
नो-एंट्री नियमों के लिए विशेष पिकेट : नो-एंट्री के दौरान भारी और व्यावसायिक वाहनों की अनधिकृत आवाजाही रोकने के लिए राजघाट, आईपी फ्लाईओवर, युधिष्ठिर सेतु, शांति वन चौक, बुराड़ी फ्लाईओवर, पिंजरा टी-पॉइंट, इंद्रलोक और चांदनी राम अखाड़ा सहित प्रमुख स्थानों पर 12 विशेष ट्रैफिक पिकेट बनाए गए हैं। नो-एंट्री नियमों का उल्लंघन करने पर 433 चालान काटे गए हैं। दिल्ली में पंजीकृत 10 वाहनों के परमिट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जबकि अन्य राज्यों में पंजीकृत 66 वाहनों के परमिट रद्द करने की सिफारिश संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को भेजी गई है।
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अतिक्रमण हटाने के लिए सघन अभियान : प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसके तहत सदर बाजार, करोल बाग बाजार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, भवभूति मार्ग, बुलेवार्ड रोड, लोथियन रोड, एच.सी. सेन मार्ग और एस.पी. मुखर्जी मार्ग सहित अन्य स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है।
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ट्रैफिक पुलिस की अपील : दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बाजार संघों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और आम जनता से यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। दुकानदारों से सड़कों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है। वहीं, वाहन चालकों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े करने, नो-एंट्री प्रतिबंधों का पालन करने और यातायात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।