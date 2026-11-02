Delhi NCR News: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने त्योहारी सीजन के लिए विशेष व्यवस्था और सख्त प्रवर्तन के इंतजाम किए

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सेंट्रल रेंज ने त्योहारी सीजन के दौरान वाहनों की आवाजाही और लोगों की भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रमुख बाजारों, मुख्य सड़कों और ट्रांसपोर्ट हब पर ट्रैफिक नियंत्रण और प्रवर्तन के विशेष इंतजाम किए हैं। इसका उद्देश्य यातायात को सुचारु बनाए रखने के साथ-साथ पैदल यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना और उन्हें कम से कम असुविधा होने देना है। सेंट्रल रेंज के पुलिस उपायुक्त के. रमेश ने बताया कि सदर बाजार, करोल बाग और चांदनी चौक जैसे प्रमुख बाजारों के साथ-साथ आईएसबीटी कश्मीरी गेट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसे ट्रांसपोर्ट हब पर विशेष ट्रैफिक व्यवस्था की गई है। पीक आवर्स के दौरान यातायात को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिसकर्मियों की एक अतिरिक्त कंपनी और करीब 100 दिल्ली होमगार्ड के जवानों को प्रतिदिन तैनात किया जा रहा है। इनमें हनुमान सेतु अंडरपास, छट्टा रेल जंक्शन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड, नेताजी सुभाष मार्ग, पुल डफरिन, पुल मिठाई, सदर थाना रोड, भवभूति मार्ग, डीबीजी रोड, रानी झांसी रोड, नई रोहतक रोड, मोरी गेट और बुराड़ी जैसे स्थान शामिल हैं।