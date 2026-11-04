Delhi NCR News: प्रशांत भूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी, रूस के विदेश मंत्री के वीडियो से छेड़छाड़ का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 06:14 PM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 06:14 PM IST
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लावरोव के नाम से वायरल हुआ फर्जी वीडियो
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली पुलिस ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के वीडियो से डिजिटल रूप से छेड़छाड़ कर उसे साझा करने के आरोप में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वीडियो में भारत विरोधी टिप्पणियां थीं। दिल्ली पुलिस ने बुधवार सुबह अपने आधिकारिक हैंडल से जारी एक पोस्ट में बताया कि साइबर निगरानी के दौरान तीन नवंबर को सोशल मीडिया मंच पर
@TheQuotesNews हैंडल से की गई एक पोस्ट सामने आई थी। इसमें दावा किया गया था कि रूस के विदेश मंत्री के वीडियो को कथित रूप से छेड़छाड़ कर वीडियो प्रशांत भूषण के एक्स हैंडल से साझा किया गया। अधिकारियों के अनुसार, इसके बाद दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ (स्पेशल सेल) थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक, इस वीडियो में भ्रामक और भड़काऊ बातें थीं, जिनसे अफवाह फैलने की आशंका थी। इससे किसी की छवि खराब हो सकती थी और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती थी।
यह घटनाक्रम विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाए गए वीडियो की पड़ताल (फैक्ट-चेक) करने और उसे फर्जी करार देने के बाद सामने आया है। इस वीडियो को गलत तरीके से रूस के विदेश मंत्री से जोड़कर पेश किया था। फर्जी वीडियो में लावरोव को भारत के आंतरिक मामलों और तेल खरीद को लेकर देश की कथित तौर पर आलोचना करते हुए दिखाया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर वीडियो की सामग्री तथा उसके प्रसार के तरीकों की पड़ताल कर रही है। मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है।
इन धाराओं के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी : दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 336(4) (जालसाजी), 353(1)(सी) (सार्वजनिक उपद्रव को बढ़ावा देने वाले बयान), 356 (मानहानि) और 340(2) (फर्जी दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करना) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66सी (पहचान की चोरी के लिए सजा) के तहत विशेष प्रकोष्ठ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली पुलिस ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के वीडियो से डिजिटल रूप से छेड़छाड़ कर उसे साझा करने के आरोप में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वीडियो में भारत विरोधी टिप्पणियां थीं। दिल्ली पुलिस ने बुधवार सुबह अपने आधिकारिक हैंडल से जारी एक पोस्ट में बताया कि साइबर निगरानी के दौरान तीन नवंबर को सोशल मीडिया मंच पर
यह घटनाक्रम विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाए गए वीडियो की पड़ताल (फैक्ट-चेक) करने और उसे फर्जी करार देने के बाद सामने आया है। इस वीडियो को गलत तरीके से रूस के विदेश मंत्री से जोड़कर पेश किया था। फर्जी वीडियो में लावरोव को भारत के आंतरिक मामलों और तेल खरीद को लेकर देश की कथित तौर पर आलोचना करते हुए दिखाया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर वीडियो की सामग्री तथा उसके प्रसार के तरीकों की पड़ताल कर रही है। मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है।
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इन धाराओं के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी : दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 336(4) (जालसाजी), 353(1)(सी) (सार्वजनिक उपद्रव को बढ़ावा देने वाले बयान), 356 (मानहानि) और 340(2) (फर्जी दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करना) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66सी (पहचान की चोरी के लिए सजा) के तहत विशेष प्रकोष्ठ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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