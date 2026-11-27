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संदीप वर्मानई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में इंटीरियर और आधुनिक सुविधाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए। शुक्रवार को पहली बार मीडिया के लिए खोले गए 6, फ्लैग स्टाफ रोड स्थित इस बंगले में लगे सामान की कीमतों का ब्योरा सामने आया।भाजपा नेताओं की ओर से 'शीशमहल' नाम दिए गए इस आवास में 1.07 करोड़ रुपये के पर्दे, 23.13 लाख रुपये के दो झूमर और लाखों रुपये की कीमत वाले अन्य सजावटी सामान लगाए गए हैं। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से प्रदर्शित जानकारी के मुताबिक, केवल फर्नीचर और इंटीरियर पर ही 12 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं।वेलनेस सुइट पर 31.76 लाख, निजी जिम भी बनवायाआवास में आराम और व्यक्तिगत सुविधाओं के लिए अलग वेलनेस सुइट तैयार किया गया है। इसमें 8.68 लाख रुपये का सॉना, 5.95 लाख रुपये का जकूजी, 11.38 लाख रुपये का स्टीम रूम और 4.07 लाख रुपये का मसाज बेड रखा गया है। इस पूरे हिस्से पर 31.76 लाख रुपये खर्च हुए हैं। सॉना में एक गर्म कमरा होता है जहां सूखी गर्मी के जरिये शरीर को आराम देने की व्यवस्था होती है, जबकि जकूजी में गर्म पानी के जेट्स से मसाज की सुविधा मिलती है। इसके अलावा निजी जिम बनाने पर 22.07 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।एक बेडरूम के पर्दे 12 लाख केबंगले की साज-सज्जा में पर्दों पर भी बड़ी रकम खर्च की गई है। पूरे आवास में लगे पर्दों की कुल कीमत करीब 1.07 करोड़ रुपये बताई गई है। इनमें अकेले एक मास्टर बेडरूम के पर्दों की कीमत 12.02 लाख रुपये है। बैठक में 7.94 लाख रुपये के पर्दे लगाए गए हैं। यहां 5.53 लाख रुपये का कालीन और 2.04 लाख रुपये का स्लाइडिंग दरवाजा भी लगाया गया है। इस बैठक की कुल लागत 41.16 लाख रुपये दर्ज की गई है।झूमरों पर 31 लाख से अधिकडाइनिंग एरिया में 23.13 लाख रुपये के दो झूमर लगाए गए हैं। वहीं, सीढ़ियों पर लगे झूमर की कीमत 8.20 लाख रुपये है। इस तरह झूमरों पर कुल 31.33 लाख रुपये खर्च हुए हैं। पूरे आवास में 11 टेलीविजन लगाए गए हैं, जिनकी कुल कीमत 82.56 लाख रुपये है। इनमें लॉबी का टीवी सबसे महंगा है, जिसकी कीमत 28.92 लाख रुपये है। लिविंग रूम लाउंज में लगे टीवी की कीमत 17.53 लाख रुपये बताई गई है।दो रसोई पर एक करोड़ से अधिक खर्चआवास में दो रसोई बनाई गई हैं। मुख्य रसोई पर 61.14 लाख रुपये और दूसरी रसोई पर 44.90 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। मुख्य रसोई में 7.02 लाख रुपये का डंब वेटर लगाया गया है, जिसके जरिये एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक खाना पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा 3.55 लाख रुपये की कॉफी मशीन, 1.41 लाख रुपये का जर्मन गैस स्टोव और 5.41 लाख रुपये की इटैलियन चिमनी भी लगाई गई है। डाइनिंग एरिया की कुल लागत 68.48 लाख रुपये दर्ज है। यहां 14 कुर्सियों की कीमत 17.46 लाख रुपये और डाइनिंग टेबल की कीमत 13.07 लाख रुपये है।लिविंग रूम लाउंज पर 1.48 करोड़ रुपये खर्चकमरों के हिसाब से लिविंग रूम लाउंज सबसे महंगा है। इसे तैयार करने पर 1.48 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। एक बेडरूम की लागत 1.12 करोड़ रुपये दर्ज की गई है। वहीं, मास्टर बेडरूम-2 पर 85.90 लाख रुपये और मास्टर बेडरूम-1 पर 75.74 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। एक अन्य बेडरूम की लागत 70.65 लाख रुपये बताई गई है। सीढ़ियों के निर्माण और सजावट पर 75.61 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इसमें 25.16 लाख रुपये की डिजाइनर रेलिंग भी शामिल है।58 करोड़ रुपये की निर्माण लागत का बोर्डबंगले के प्रवेश द्वार पर इसकी निर्माण लागत 58 करोड़ रुपये बताने वाला बोर्ड लगाया गया है। 1,905 वर्ग मीटर में फैले इस आवास में आठ बेडरूम और 13 बाथरूम हैं। पीडब्ल्यूडी ने 20 कमरों और अन्य हिस्सों में रखे सामान की कीमतों के साथ संबंधित अनुबंध का विवरण भी प्रदर्शित किया है।आम लोगों को भी भ्रमण कराने की तैयारीशुक्रवार को मीडिया को पहली बार आवास का निरीक्षण कराया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि आम लोगों के लिए बंगले का भ्रमण कराने और टिकट की व्यवस्था से जुड़ी जानकारी बाद में जारी की जाएगी।