Delhi NCR News: एसीपी विवेक भगत पर कथित यौन उत्पीड़न के आरोप पर कोर्ट पुलिस से मांगी एटीआर

पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वतंत्र पत्रकार रोजी की याचिका पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (एक्शन टेकन रिपोर्ट) मांगी है। रोजी ने दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार के आरोप में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। पत्रकार रोजी ने आरोप लगाया कि 3 अक्टूबर को जंतर मंतर के पास मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों की कवरेज के दौरान एसीपी विवेक भगत ने उनके साथ यौन उत्पीड़न और धक्का-मुक्की की। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेते समय महिला पुलिस कर्मियों की अनुपस्थिति पर सवाल पूछने पर एसीपी ने उन्हें अनुचित तरीके से छुआ और धक्का दिया।रोजी ने उसी दिन संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे बाद में क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। उन्होंने अदालत में कहा कि एक महीने बीत जाने के बावजूद अब तक एसीपी भगत के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कौतुक भारद्वाज ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे बिंदुवार रिपोर्ट पेश करें। इसमें यह स्पष्ट किया जाए कि क्या रोजी ने कोई शिकायत दर्ज कराई थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या कोई संज्ञेय अपराध बनता है और यदि बनता है तो एफआईआर दर्ज की गई या नहीं। अदालत ने मामले में सीसीटीवी और बॉडी कैम फुटेज को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है। अगली सुनवाई 1 दिसंबर को तय की गई है। गौरतलब है कि एसीपी विवेक भगत ने भी पत्रकार रोजी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान जातिवादी टिप्पणियां करने, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और ड्यूटी में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इसके आधार पर एससी/एसटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।