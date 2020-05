ग्रेटर नोएडाः प्रवासी मजदूरों के लिए 16 मई को दादरी और दनकौर रेलवे स्टेशन से चलेंगी चार ट्रेनें

सार कोरोनावायरस के खतरे को कम करने के लिए किए गए लॉकडाउन का तीसरा चरण अगले दो दिनों में खत्म हो जाएगा और फिर कई बदलावों के साथ इसका चौथा चरण भी शुरू हो जाएगा। हालांकि इन सबके बीच चिंता का विषय ये है कि अब भी कोरोना का संक्रमण न ही रुका है और न ही यह कम हुआ है। सिर्फ दिल्ली में ही रोजाना 300-400 नए केस सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लगभग डेढ़ महीने बाद अब सरकार देश में जगह-जगह फंसे हुए लोगों और मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए ट्रेनें चला चुकी है। अब गौतमबुद्ध नगर और आसपास में फंसे मजदूरों के लिए भी दादरी और दनकौर रेलवे स्टेशन से ट्रेन चलाई जानी है। पढ़ें दिनभर के अपडेट्स...

As per the instructions of the state govt, special trains will be run for migrant labourers in Gautam Buddh Nagar district. The trains will be run from Dadri railway station & Dankaur Railway station. 4 trains will ply for the migrant labourers on 16th May: DM, Gauatm Buddh Nagar pic.twitter.com/Hg3pcaChVK — ANI UP (@ANINewsUP) May 15, 2020

The services started yesterday. We have made 29 trips today so far and cleared the passengers of 2 trains. 7 more trains are scheduled to arrive. 21 buses are parked here: GK Sharma, Senior Manager, Delhi Transport Corporation (DTC) https://t.co/4UmvShGQ24 pic.twitter.com/6jskVXxU8N — ANI (@ANI) May 15, 2020

Delhi: Passengers of different special trains arrive at New Delhi Railway Station. As per the Indian Railways around 2,34,411 passengers have booked tickets till now for special trains. #CoronaLockdown pic.twitter.com/PR66QmIMkK — ANI (@ANI) May 15, 2020

मेरा घर झांसी में है, मेरा ढाई साल का बच्चा रो रहा और बस यही कह रहा कि मम्मी घर पर आ जाओ।हम पैदल चले जाएंगे,बस हमें रोके ना। कुछ साधन नहीं दे रहें तो पैदल तो जाने दो।यहां इंतजार करते हुए दो महीने हो गए मेरा बच्चा भूखा है वो कुछ खा नहीं रहा है: प्रवासी मज़दूरों में एक महिला बबीता https://t.co/b8Olo8hS6v pic.twitter.com/Lvh3I86K1G — ANI_HindiNews (@AHindinews) May 15, 2020

Delhi: People arrive at fruit & vegetable market in Okhla to make sales and purchases, amid #CoronaLockdown. pic.twitter.com/PmPS1dmlWZ — ANI (@ANI) May 15, 2020

गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार के आदेश पर गौतमबुद्ध नगर से प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष ट्रेनें चलेंगी। उन्होंने आदेश जारी करते हुए बताया है कि यह ट्रेनें दादरी और दनकौर रेलवे स्टेशन से चलेंगी। इन स्टेशनों से चार ट्रेनें प्रवासी मजदूरों को ले जाएंगी।ट्रेन से उतरे यात्रियों के लिए डीटीसी बस शटल सेवा कल से शुरू हुई है। इस पर डीटीसी के सीनियर मैनेजर ने आज एएनआई से बात करते हुए कहा कि, 'आज हमारी बसें 29 चक्कर लगा चुकी हैं और हमने दो ट्रेनें क्लियर की हैं अभी सात और ट्रेन आनी हैं। 10:55 पर हमारी लास्ट ट्रीप होगी। यहां कुल 21 बस लगी हैं। हमारा ड्रॉपिंग स्टेशन-शिवाजी स्टेडियम और अम्बेडकर स्टेडियम है।'स्पेशल ट्रेन पर सवार होने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोग पहुंच रहे हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार लगभग 2,34,411 यात्रियों ने अब तक स्पेशल ट्रेनों के लिए टिकट बुक किए हैं।आज सुबह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर दिल्ली-उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर पैदल ही अपने गांवों की ओर जाते दिखे। उन्हीं में से एक महिला बबीता का कहना है कि, मेरा घर झांसी में है, मेरा ढाई साल का बच्चा रो रहा है और बस यही कह रहा कि मम्मी घर पर आ जाओ। हम पैदल चले जाएंगे, बस हमें रोके ना। कुछ साधन नहीं दे रहे तो पैदल तो जाने दो। यहां इंतजार करते हुए दो महीने हो गए मेरा बच्चा भूखा है वो कुछ खा नहीं रहा है।देश में लॉकडाउन के बावजूद आज सुबह ओखला सब्जी मंडी में लोग सामाजिक दूरी का उल्लंघन करते दिखे। देश में तीसरे चरण का लॉकडाउन 17 मई तक रहेगा।