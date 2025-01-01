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पलवल। बस अड्डा चौक की सुंदरता बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा परशुराम द्वार अब स्थानीय दुकानदारों और बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। निर्माण कार्य बंद होने के चलते द्वार के आसपास मिट्टी के ढेर खुले पड़े हैं। इन्हें न तो ढका गया है और न ही पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ऐसे में हवा के साथ मिट्टी के कण उड़कर वातावरण में फैल रहे हैं।बस अड्डा चौक शहर के प्रमुख चौराहों में शामिल है। यहां प्रतिदिन हजारों यात्रियों का आवागमन होता है। निर्माण स्थल से उड़ने वाली धूल के कारण दुकानदारों, राहगीरों और यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य बंद होने की स्थिति में कम से कम मिट्टी के ढेरों को ढकने और पानी का छिड़काव करने की व्यवस्था होनी चाहिए।गौरतलब है कि 18 अक्तूबर को खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम और नगर परिषद चेयरमैन ने परशुराम द्वार के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता मनोज ने बताया कि द्वार निर्माण करने वाले ठेकेदार के मजदूर त्योहार के चलते घर गए हुए हैं। इस कारण काम बंद पड़ा है। मजदूरों के वापस लौटते ही निर्माण कार्य दोबारा शुरू करवा दिया जाएगा।लोगों से बातचीतबस पकड़ने के लिए रोजाना यहां आना-जाना पड़ता है। चौक पर काफी भीड़ रहती है और मिट्टी उड़ने से लोगों को परेशानी होती है। - यशपालकाम बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है। मिट्टी के ढेर खुले पड़े हैं। इन पर पानी का छिड़काव होना चाहिए, ताकि धूल न उड़े। -विनोद कुमारनिर्माण स्थल से उड़ने वाली धूल से वातावरण प्रभावित हो रहा है। कार्य पूरा करवाने के साथ धूल रोकने के इंतजाम भी किए जाने चाहिए। - मनोजवाहनों के गुजरने और हवा चलने से धूल उड़कर यात्रियों के बीच पहुंचती है। इससे खासकर बुजुर्गों और बच्चों को परेशानी हो रही है। - सूरजवर्जननिर्माण कार्य का ठेका लेने वाले ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं कि जब तक निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं होता, तब तक मिट्टी के ढेरों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करवाया जाए। - मनोज, कार्यकारी अभियंता, नगर परिषद