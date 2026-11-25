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नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कांग्रेस की ओर से दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी गौतम को सनातन धर्म और हिंदू आस्था के विरोध से जुड़े उनके पुराने बयानों और राजनीतिक रुख के कारण सौंपी है। उन्होंने इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा बताया।हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी देने के बजाय ऐसे व्यक्ति को प्रदेश प्रभारी बनाया है, जो सनातन धर्म और हिंदू देवी-देवताओं का विरोध करता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री रहते हुए राजेंद्र पाल गौतम ने कई बार हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया था। इसी विवाद के चलते उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था।मल्होत्रा ने यह भी आरोप लगाया कि मंत्री रहते हुए गौतम अपने क्षेत्र की अधिकांश हिंदू संस्थाओं के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस नियुक्ति से उसकी राजनीतिक मंशा स्पष्ट होती है। विपक्षी दलों को समझ लेना चाहिए कि अब जनता तुष्टीकरण की राजनीति स्वीकार नहीं करेगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी कथित सनातन विरोधी राजनीति की कीमत चुकानी पड़ेगी। जनता चुनाव में इसका जवाब देगी।