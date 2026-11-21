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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के हॉल ऑफ इंस्पिरेशन में प्रदर्शित ‘हमारा नेता एप’ आम लोगों की नागरिक समस्याओं के समाधान की नई पहल है। इसके जरिए सड़क के गड्ढे, कूड़े के ढेर और खराब स्ट्रीट लाइट की तस्वीर अपलोड कर शिकायत सीधे संबंधित जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई जा सकेगी।हंसा एआई टेक्नोलॉजी के छात्रों ने करीब छह महीने में इस एप को तैयार किया है। कंपनी के अनुसार, जनवरी तक इसे लॉन्च करने की तैयारी है। एप पर समस्या की तस्वीर अपलोड करते ही उसकी लोकेशन दर्ज होगी। इसके आधार पर संबंधित पार्षद, विधायक और सांसद के क्षेत्र की पहचान कर शिकायत भेजने में मदद मिलेगी।डिजिटल मैप पर दिखेंगी समस्याएंएप में शिकायतों का डिजिटल मैप तैयार होगा, जिससे दिल्ली के उन इलाकों की पहचान हो सकेगी, जहां सड़क, सफाई और स्ट्रीट लाइट से जुड़ी समस्याएं अधिक हैं।एआई तय करेगा प्राथमिकता‘सिविक पिक्स’ फीचर तस्वीरों के आधार पर समस्या की गंभीरता का आकलन करेगा। गहरा गड्ढा या पूरी तरह खराब स्ट्रीट लाइट जैसी शिकायतों को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। कंपनी से जुड़े प्रज्वल के मुताबिक, विभिन्न क्षेत्रों और जनप्रतिनिधियों के कार्यालयों में एप का परीक्षण किया गया है। कंपनी 90 प्रतिशत से अधिक सटीकता का दावा करती है। लॉन्च के बाद एप गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर पर मुफ्त उपलब्ध होगा।