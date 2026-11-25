Delhi NCR News: छठ के सिंदूर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर पुलिस को दी शिकायत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 07:52 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। छठ महापर्व के दौरान सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में कॉमेडियन यश महेश्वरी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश भाजपा के पूर्वांचल मोर्चा ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से शिकायत कर संबंधित कॉमेडियन पर प्राथमिकी दर्ज करने समेत कार्रवाई की मांग की है। पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा ने बुधवार को मोर्चा प्रभारी विपिन बिहारी सिंह और सह प्रभारी ब्रजेश राय के साथ दरियागंज थाने में डीसीपी रोहित राजवीर सिंह को शिकायत सौंपी। उन्होंने पुलिस से सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और उसमें की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों की निष्पक्ष जांच कराने, डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने और दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।
संतोष ओझा ने कहा कि छठ महापर्व बिहार और पूरे पूर्वांचल की आस्था, संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। इस पर्व में महिलाएं परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की लंबी आयु की कामना के लिए कठिन व्रत रखती हैं। ऐसे में सिंदूर जैसी सुहाग की निशानी को लेकर कथित अश्लील टिप्पणी करना करोड़ों महिलाओं की धार्मिक भावनाओं और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि मनोरंजन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को धार्मिक परंपराओं और महिलाओं की गरिमा का अपमान करने की छूट नहीं दी जा सकती। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता और व्यूज हासिल करने के लिए धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं को निशाना बनाना उचित नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी मर्यादा होती है।
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नई दिल्ली। छठ महापर्व के दौरान सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में कॉमेडियन यश महेश्वरी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश भाजपा के पूर्वांचल मोर्चा ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से शिकायत कर संबंधित कॉमेडियन पर प्राथमिकी दर्ज करने समेत कार्रवाई की मांग की है। पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा ने बुधवार को मोर्चा प्रभारी विपिन बिहारी सिंह और सह प्रभारी ब्रजेश राय के साथ दरियागंज थाने में डीसीपी रोहित राजवीर सिंह को शिकायत सौंपी। उन्होंने पुलिस से सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और उसमें की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों की निष्पक्ष जांच कराने, डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने और दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।
संतोष ओझा ने कहा कि छठ महापर्व बिहार और पूरे पूर्वांचल की आस्था, संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। इस पर्व में महिलाएं परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की लंबी आयु की कामना के लिए कठिन व्रत रखती हैं। ऐसे में सिंदूर जैसी सुहाग की निशानी को लेकर कथित अश्लील टिप्पणी करना करोड़ों महिलाओं की धार्मिक भावनाओं और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि मनोरंजन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को धार्मिक परंपराओं और महिलाओं की गरिमा का अपमान करने की छूट नहीं दी जा सकती। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता और व्यूज हासिल करने के लिए धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं को निशाना बनाना उचित नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी मर्यादा होती है।
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