विज्ञापन





नई दिल्ली। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में देश-विदेश की झलक देखने को मिल रही है, लेकिन हॉल नंबर 3 में सजा महाराष्ट्र पवेलियन लोगों को सबसे अधिक आकर्षित कर रहा है। पवेलियन में कदम रखते ही महाराष्ट्र की समृद्ध परंपरा, आधुनिक विकास और जीवंत लोक संस्कृति का अनोखा संगम नजर आता है। यहां कुल 64 स्टॉल लगे हैं, जहां महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से आए कारीगर, महिला स्वयं सहायता समूह और छोटे उद्यमी अपने बेहतरीन उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। पवेलियन में पारंपरिक हथकरघा वस्त्र, आकर्षक हस्तशिल्प, घर की सजावट का सामान और एक जिला एक उत्पाद के तहत तैयार की गई खास वस्तुएं खरीदारों की पहली पसंद बनी हुई हैं। खरीदारी के साथ-साथ मनोरंजन और स्वाद का भी यहां पूरा इंतजाम है। पारंपरिक मराठी व्यंजनों की खुशबू और समय-समय पर होने वाले लोक नृत्य व संगीत कार्यक्रम दर्शकों का मन मोह रहे हैं।