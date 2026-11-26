अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। भारतीय संविधान की 77 वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया गया। कुलपति प्रो योगेश सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कुलपति ने कहा कि भारतीय संविधान की ताकत के कारण ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा और प्रभावी लोकतंत्र बना है। प्रो योगेश सिंह ने कहा कि संविधान ने हमेशा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। जब संविधान बनाया जा रहा था, उस समय देश विभाजन की त्रासदी से गुजर रहा था और कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा था। ऐसे कठिन हालात में एक मजबूत संविधान तैयार करना बड़ी उपलब्धि थी।इस अवसर पर कुलपति ने सभी से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाले 20 से 25 वर्ष देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। सभी नागरिकों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। इस कार्यक्रम में डीन ऑफ कॉलेजेज प्रो बलराम पाणी, दक्षिणी परिसर की निदेशक प्रो रजनी अब्बी, रजिस्ट्रार डॉ विकास गुप्ता, डीयू कल्चर काउंसिल अध्यक्ष अनूप लाठर, प्रॉक्टर प्रो मनोज कुमार सिंह, डीन अकादमिक प्रो के.रत्नाबली समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।