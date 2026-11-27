दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ ) के जवानों ने एक यात्री को बेल्ट में छिपाकर चाकू ले जाते हुए एक युवक को पकड़ा है। यात्री हांगकांग से दिल्ली पहुंचा था और यहां से उसे रायपुर जाना था।सीआईएसफ अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच में एक्स-रे बेस्ड इमेजिंग सिस्टम पर तैनात सीआईएसएफ कर्मी को यात्री के सामान में एक संदिग्ध धातु की वस्तु दिखाई दी। वस्तु की बनावट सामान्य से अलग होने पर जवान को शक हुआ। इसके बाद सामान की जांच की। जांच के दौरान यात्री की बेल्ट में बेहद चालाकी से छिपाकर रखा गया चाकू बरामद हुआ। हालांकि एयरपोर्ट पुलिस उपायुक्त विचित्र वीर ने बताया कि इस बाबत दिल्ली पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है।