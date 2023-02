Delhi Excise Policy Case: बुचिबाबू गोरांटला को कोर्ट में किया पेश, 11 फरवरी तक CBI हिरासत में भेजा

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी मामले में गिरफ्तार हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुचिबाबू गोरंटला को 11 फरवरी तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक, सीबीआई ने सीए बुचिबाबू गोरांटला को नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भूमिका और हैदराबाद स्थित थोक-खुदरा लाइसेंसधारियों, उनके लाभार्थी मालिकों को गलत लाभ पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया। हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट को आज ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया।

Delhi's Rouse Avenue Court sends Hyderabad-based Chartered Accountant Butchibabu Gorantla who was arrested in the Delhi Excise case to CBI custody till February 11