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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। चांदनी चौक की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित रखने के साथ बाजार और रिहायशी इलाकों की बदहाल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने कवायद तेज कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (आईवीपीएन) की समीक्षा बैठक में अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, अनधिकृत वाहनों और यातायात जाम पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके लिए दिल्ली पुलिस, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की संयुक्त टीमें गठित कर अभियान चलाया जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि चांदनी चौक दिल्ली का दिल है। इसकी ऐतिहासिक पहचान और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए इसे स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को बाजार और रिहायशी क्षेत्रों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने को कहा। बैठक में सांसद प्रवीण खंडेलवाल, शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, स्थानीय पार्षद सुमन गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।फुटपाथ होंगे अतिक्रमण मुक्तबैठक में फुटपाथों पर कब्जे, सड़कों पर वाहनों के जमावड़े और सार्वजनिक स्थानों के अवैध इस्तेमाल का मुद्दा प्रमुखता से उठा। मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस और नगर निगम को संयुक्त अतिक्रमण रोकथाम टीमें तैनात करने के निर्देश दिए। नगर निगम को रिक्शों की संख्या तत्काल सीमित करने और उनके डिजाइन में सुधार करने को कहा गया, ताकि बाजार में आवागमन आसान हो सके। व्यापारियों ने भी रिक्शों की संख्या नियंत्रित करने और अनधिकृत वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग उठाई।अवैध बसों की पार्किंग पर लगेगा जुर्मानाकश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास फ्लाईओवर पर बसों के जमावड़े और व्यावसायिक सामान की लोडिंग-अनलोडिंग पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने बुराड़ी आईएसबीटी को निर्धारित समय-सीमा में शुरू करने के प्रयास तेज करने को कहा। इसके पूरी तरह चालू होने तक बसों को परिसर में सरफेस पार्किंग की सुविधा देने के निर्देश दिए। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास संचालित अवैध बसों पर कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाने को भी कहा गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर अनधिकृत पार्किंग और बसों से माल ढुलाई रोकने के लिए संयुक्त प्रवर्तन टीम बनाई जाएगी।24 घंटे सफाई, शौचालयों का होगा नवीनीकरणचांदनी चौक में 120 सफाई कर्मचारियों की तीन शिफ्टों में तैनाती की गई है, ताकि सफाई व्यवस्था 24 घंटे बनी रहे। पीडब्ल्यूडी सड़कों, नालियों, बोलार्ड, बेंच और हरित क्षेत्रों के रखरखाव के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन व्यवस्था विकसित कर रहा है। खराब फर्श और टाइलों की मरम्मत के साथ चार सार्वजनिक शौचालयों का नवीनीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने महिला शौचालयों सहित सार्वजनिक शौचालयों की संख्या बढ़ाने और सुविधाएं बेहतर करने की योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही क्यूआर कोड आधारित शिकायत प्रणाली लागू करने पर जोर दिया, जिससे स्थानीय लोग क्षेत्र की समस्याओं की शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे।