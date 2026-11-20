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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा तेजी से बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वर्ष 2029 तक राजधानी की सड़कों पर 12 हजार इलेक्ट्रिक बसें दौड़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे न केवल सार्वजनिक परिवहन में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ेगी, बल्कि डीजल और सीएनजी से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य मार्च 2029 तक दिल्ली में कुल बसों की संख्या 14 हजार तक पहुंचाने का है। इनमें 12 हजार इलेक्ट्रिक बसें होंगी।दिल्ली के बस बेड़े में शुक्रवार को 100 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गईं। इनके शामिल होने के बाद दिल्ली में अब डीटीसी की इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 5,338 हो गईं। इनमें 50 बसें नौ मीटर और 50 बसें 12 मीटर लंबी हैं। इसके साथ ही आनंद विहार आईएसबीटी से हापुड़ के बीच 12 इलेक्ट्रिक बसों की सेवा भी शुरू होगी।12 हजार इलेक्ट्रिक बसों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चरणबद्ध तरीके से बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मार्च 2027 तक दिल्ली में कुल 7500 बसें चलाने की योजना है। इनमें 5800 इलेक्ट्रिक बसें होंगी। इसके बाद मार्च 2028 तक कुल बसों की संख्या बढ़ाकर 10,400 करने का लक्ष्य है। मार्च 2029 तक यह संख्या 14 हजार तक पहुंचाई जाएगी। इस तरह अगले कुछ वर्षों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में इलेक्ट्रिक बसों की हिस्सेदारी काफी बढ़ जाएगी।इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार से प्रदूषण कम करने में मिलेगी मददइलेक्ट्रिक बसों के विस्तार से प्रदूषण नियंत्रण के साथ यात्रियों को भी फायदा होगा। इन बसों से सड़क पर धुआं नहीं निकलता और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम होती है। इससे परिवहन क्षेत्र से होने वाले स्थानीय वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, प्रदूषण में वास्तविक कमी के लिए निजी वाहनों और अन्य प्रदूषण स्रोतों पर भी नियंत्रण जरूरी होगा।पहुंच से दूर 238 क्षेत्रों में बसों को पहुंचाने की योजनामार्च 2026 में एक सर्वे में दिल्ली के 238 ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित किया था, जहां बसों की पहुंच नहीं है। इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार से नए रूट बनाकर इन क्षेत्रों तक सार्वजनिक परिवहन पहुंचाया जाएगा।