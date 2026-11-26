सिसोदिया बोले- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों की खुशहाली वाला भारत बनाना है सपनाअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने 14वें स्थापना दिवस पर अपने अब तक के राजनीतिक सफर को उपलब्धि बताते हुए भविष्य के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े संकल्प दोहराए। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजनीति पार्टी को नहीं बदल पाई, बल्कि पार्टी ने राजनीति को बदलने का काम किया है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बधाई देते हुए कहा कि 14 साल पहले जब पार्टी बनी थी, तब उसकी सफलता और अस्तित्व को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। इसके बावजूद पार्टी न केवल कायम रही, बल्कि देशभर के लोगों का विश्वास और प्यार भी हासिल किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के साथ जम्मू-कश्मीर, गोवा और गुजरात तक पार्टी को लोगों का समर्थन मिला। पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम की राजनीति की है। देश के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है और पार्टी न डरेगी, न पीछे हटेगी।पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और बिजली-पानी की सुविधाओं में किए गए काम से ईमानदार राजनीति का असर लोगों की जिंदगी में दिखा है। उन्होंने कहा कि पार्टी ऐसा भारत बनाने का सपना देखती है, जहां हर बच्चे को बेहतर शिक्षा, युवाओं को रोजगार, किसानों को उपज का पूरा दाम और बेटियों को सुरक्षा मिले। किसी परिवार को इलाज के लिए जीवनभर की बचत खर्च न करनी पड़े। उन्होंने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करते हुए इस दिशा में काम करते रहने का संकल्प दोहराया।