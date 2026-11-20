नई दिल्ली। यौन उत्पीड़न मामले में बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली चार महिला पहलवानों की अपील पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली की अदालत में अपना जवाब दाखिल कर दिया। विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह की अदालत ने अब पहलवानों की दलीलें सुनने के लिए 27 और 28 नवंबर की तारीख तय की है। वहीं, बृजभूषण का पक्ष 5 और 9 दिसंबर को सुना जाएगा। मामले की सुनवाई बंद कमरे में होगी।बता दें कि बृजभूषण शुक्रवार को अदालत में खुद पेश हुए। इससे पहले 28 अक्तूबर को कोर्ट ने उनके वकील को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया था। छह महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 3 अगस्त को सबूतों की कमी का हवाला देते हुए बृजभूषण को बरी कर दिया था। इसके खिलाफ चार पहलवानों ने 25 सितंबर को अपील दायर की थी। अपील में बरी करने के फैसले को कानून और साक्ष्यों की गलत व्याख्या पर आधारित बताया गया है।