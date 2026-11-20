नई दिल्ली। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दिल्ली स्थित सिरी फोर्ट सहित विभिन्न सेवा केंद्रों और गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी गीता दीदी का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने बृहस्पतिवार शाम 5:30 बजे अंतिम सांस ली। शुक्रवार को लोधी रोड श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे हजारों ब्रह्माकुमारी और ब्रह्माकुमारों सहित अनेक गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।गीता दीदी वर्ष 1958 से ब्रह्माकुमारी संस्था से जुड़ी थीं। उन्होंने आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाने के साथ देश-विदेश में लोगों तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाने का कार्य किया। उनके स्नेहपूर्ण और मातृत्व भाव से प्रभावित होकर संस्था की तत्कालीन मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि ने उन्हें ओम शांति रिट्रीट सेंटर, गुरुग्राम का निदेशक नियुक्त किया था। संस्था की वर्तमान मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी भी उनके संपर्क में रही हैं।