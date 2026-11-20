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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। व्यापार मेला में शुक्रवार को बिहार की लोक संस्कृति का रंग देखने को मिला। भारत मंडपम में आयोजित बिहार दिवस समारोह में लोकगीतों, संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियों ने मेले में पहुंचे देश-विदेश के आगंतुकों को बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया। बिहार सरकार के उद्योग विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शक जुटे।ओपन एयर एम्फीथिएटर-1 में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार सरकार के स्थानिक आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम की थीम ‘बिहार दिवस : अपनी जड़ों का उत्सव, अपनी विरासत को नमन’ रही। सुप्रसिद्ध लोक गायिका डॉ. नीतू कुमारी नवगीत, रंजना झा और रिया सिंह ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन किया।नीतू कुमारी नवगीत ने ‘बुद्ध और महावीर ने यहीं लिया अवतार, ये है मेरा बिहार’ गीत के जरिए राज्य की गौरवशाली विरासत का बखान किया। छठ गीतों की प्रस्तुति पर दर्शक झूम उठे। वहीं, रिया सिंह ने ‘ऐ राजाजी’ गीत से माहौल में संगीत का रंग घोल दिया। नालंदा संगीत कला विकास संस्थान और रंग सेतु के कलाकारों ने लोकनृत्य के माध्यम से बिहार की परंपराओं को मंच पर जीवंत किया।व्यापार मेले में बिहार दिवस का यह आयोजन केवल सांस्कृतिक प्रस्तुति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राज्य की पहचान और विरासत को देश-दुनिया के सामने रखने का माध्यम भी बना। मेले में बिहार की भागीदारी के जरिए उद्योग, हस्तशिल्प, पर्यटन, उद्यमिता और पारंपरिक कला को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।